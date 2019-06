В Мексике проснулся крупнейший вулкан: невероятное видео извержения

Извержение действующего вулкана Попокатепетль в Мексике показали с высоты полета самолета.

Впечатляющее видео очевидца, который пролетал над Мексикой в пассажирском лайнере, появилось на Twitter-странице издания ABC News (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

На опубликованных кадрах отчетливо видно столб вулканического пепла в лучах восходящего солнца.

Отмечается, что эксперты уже предупредили население о проснувшемся вулкане. Пепел и дым выбрасываются на высоту до пяти километров, однако извержение не представляет серьезной опасности для авиалайнеров. В целом инциденту присвоено средний уровень угрозы.

Известно, что Попокатепетль, который находится в 70-ти километрах от Мехико, является крупнейшим вулканом в Мексике. Его название переводится как "дымящийся холм". Он уже давно стал одним из символов страны.

Последнее крупное извержение этого вулкана произошло 22 мая. Он выбросил столб пепла на высоту до 3,5 километра.

При этом активность и выброс пепла представляют дополнительную опасность в связи с сильным загрязнением атмосферы, зафиксированным ранее во всей долине города Мехико.

VOLCANO SUNRISE: An airline passenger captured this majestic footage of Mexico’s Popocatépetl volcano spewing ash miles into the sky.



Officials urged residents to be cautious and avoid the area. https://t.co/bvMehsZT02 pic.twitter.com/4u1ZNOlFAa