ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Наука

В Мексике проснулся крупнейший вулкан: невероятное видео извержения

318Читать материал на украинском

Извержение действующего вулкана Попокатепетль в Мексике показали с высоты полета самолета.

Впечатляющее видео очевидца, который пролетал над Мексикой в пассажирском лайнере, появилось на Twitter-странице издания ABC News (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

На опубликованных кадрах отчетливо видно столб вулканического пепла в лучах восходящего солнца.

Новости
В Индонезии проснулся древний вулкан: невероятные фото и видео

Попокатепетль

Попокатепетль

Скрин видео

Отмечается, что эксперты уже предупредили население о проснувшемся вулкане. Пепел и дым выбрасываются на высоту до пяти километров, однако извержение не представляет серьезной опасности для авиалайнеров. В целом инциденту присвоено средний уровень угрозы.

Известно, что Попокатепетль, который находится в 70-ти километрах от Мехико, является крупнейшим вулканом в Мексике. Его название переводится как "дымящийся холм". Он уже давно стал одним из символов страны.

Последнее крупное извержение этого вулкана произошло 22 мая. Он выбросил столб пепла на высоту до 3,5 километра.

При этом активность и выброс пепла представляют дополнительную опасность в связи с сильным загрязнением атмосферы, зафиксированным ранее во всей долине города Мехико.

Как писал OBOZREVATEL, 31 мая на острове Сицилия (Италия) началось извержение крупнейшего в Европе вулкана Етна.

В феврале 2019 года вулкан Этна уже проявлял активность, что привело к отмене рейсов в аэропорту Катании.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Мексика
Теги
вулканвидео
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel