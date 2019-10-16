В Мексике разгорелась "война" между полицией и картелем: погибли почти 30 человек

В юго-западном штате Герреро (Мексика) во вторник, 15 октября, произошла масштабная перестрелка между правоохранителями и вооруженными гражданскими лицами.
В ходе инцидента возле города Игуала погибли 15 человек, среди которых 14 членов картеля и один солдат, передает Daily Mail.
Известно, что это произошло на следующий день после смертельной перестрелки в городе Агилилье в соседнем штате Мичоакан.
Фото с места преступления
Daily Mail
Перестрелка произошла при попытке захвата полицейскими лидеров одного из наркокартелей, занимающихся контрабандой кокаина в США. Тогда члены банды убили 13 полицейских и еще девять ранили.
По данным фактам проводится расследование, которое контролирует генеральный прокурор страны Хорхе Баррила.
Министерство безопасности и гражданской защиты Мексики объявило, что намерено сделать все возможное, чтобы убийцы предстали перед судом и понесли заслуженное наказание.
На фотографиях с места преступления запечатлены прошитые пулями полицейские машины, а также тела погибших на земле и в пикапе.
Фото с места преступления
Daily Mail
Отмечается, что Герреро и Мичоакан являются двумя из самых опасных штатов Мексики, где конкурирующие наркоторговцы соперничают за контроль над маршрутами контрабанды в Тихий океан и внутренние районы страны.
Фото с места преступления
Daily Mail
Фото с места преступления
Daily Mail
Как писал OBOZREVATEL, ранее в ходе столкновений в Мексике главу администрации муниципалитета Лас-Маргаритас в штате Чьяпас Хорхе Ескандона местные жители привязали к авто, после чего волочили по земле. Они были недовольны тем, как чиновник исполняет свои обязанности.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "наркотрафик" на OBOZREVATEL.