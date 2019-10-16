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16 октября • обновлено в 20:17
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В Мексике разгорелась "война" между полицией и картелем: погибли почти 30 человек

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В юго-западном штате Герреро (Мексика) во вторник, 15 октября, произошла масштабная перестрелка между правоохранителями и вооруженными гражданскими лицами.

В ходе инцидента возле города Игуала погибли 15 человек, среди которых 14 членов картеля и один солдат, передает Daily Mail.

Известно, что это произошло на следующий день после смертельной перестрелки в городе Агилилье в соседнем штате Мичоакан.

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Фото с места преступления

Фото с места преступления

Daily Mail

Перестрелка произошла при попытке захвата полицейскими лидеров одного из наркокартелей, занимающихся контрабандой кокаина в США. Тогда члены банды убили 13 полицейских и еще девять ранили.

По данным фактам проводится расследование, которое контролирует генеральный прокурор страны Хорхе Баррила.

Министерство безопасности и гражданской защиты Мексики объявило, что намерено сделать все возможное, чтобы убийцы предстали перед судом и понесли заслуженное наказание.

На фотографиях с места преступления запечатлены прошитые пулями полицейские машины, а также тела погибших на земле и в пикапе.

Фото с места преступления

Фото с места преступления

Daily Mail

Отмечается, что Герреро и Мичоакан являются двумя из самых опасных штатов Мексики, где конкурирующие наркоторговцы соперничают за контроль над маршрутами контрабанды в Тихий океан и внутренние районы страны.

Фото с места преступления

Фото с места преступления

Daily Mail

Фото с места преступления

Фото с места преступления

Daily Mail

Как писал OBOZREVATEL, ранее в ходе столкновений в Мексике главу администрации муниципалитета Лас-Маргаритас в штате Чьяпас Хорхе Ескандона местные жители привязали к авто, после чего волочили по земле. Они были недовольны тем, как чиновник исполняет свои обязанности.

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Темы
наркотрафик Криминал
Место
Мексика
Теги
стрельба смерть фотографии
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