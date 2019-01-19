В Мексике произошел мощный взрыв: десятки жертв

В мексиканском городе Тлауелилпан в субботу, 19 января, произошел взрыв трубопровода.
В результате не менее 20 человек погибли и свыше 60 получили ранения. Об этом сообщил губернатор штата Идальго Омар Файад, передает DW.
Взрыв произошел рядом с сахарорафинадным заводом Tula. К катастрофе привела попытка одного из местных жителей откачать бензин из пробоины в трубопроводе в свою канистру.
El Universal
Как полагают местные власти, пробоину проделали ранее похитители бензина.
El Universal
El Universal
Reportan fuerte explosión en un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo. Cortesía de @gritoinformati pic.twitter.com/0JXIaHy0aN— El Universal (@El_Universal_Mx) 19 января 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Колумбии, близ полицейской академии в Боготе, минимум 21 человек погиб и 68 пострадали в результате взрыва 17 января.
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