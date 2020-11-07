В Мексике нашли расчлененные тела двух подростков: их разложили в контейнеры для кур. Фото 18+

В историческом центре Мехико обнаружили останки тел двух подростков, которые считались пропавшими.

Их нашли 31 октября двое полицейских, пишет DailyMail (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что правоохранители заметили, как мужчина занервничал, когда они подошли к нему. Он уронил два пластиковых контейнеров, которые торговцы домашней птицей используют для хранения кур.

Полицейский подошли к нему, чтобы помочь и разглядели части человеческих тел. 39-летний мужчина, который представился Эдгаром, утверждал, что не знал о содержимом, а за его утилизацию якобы заплатила третья сторона. Подозреваемого арестовали.

Накануне – 27 октября – сообщалось о пропаже двух подростков 12 и 14 лет. Экспертиза подтвердила, что они принадлежат именно им – Алану Яиру Сильвестру Бесеррилу и Гектору Эфраину Толентино де Хесусу.

Также выяснилось, что подозреваемый оказался членом преступной группировки Union Tepito.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центральном мексиканском штате Сан-Луис-Потоси 5 октября нашли 12 человеческих тел в двух заброшенных автомобильных фургонах.