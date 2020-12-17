В Мексике нашли огромную ритуальную "могилу" ацтеков

Археологи из Мехико (Мексика) нашли 119 черепов, которые были частью огромной трофейной "пирамиды", образованной из останков людей. Всех их принесли в жертву в столице ацтеков.

Как пишет Physorg, всего за пять лет раскопок под старыми зданиями возле руин Темпло Майор историкам удалось обнаружить 603 черепа. Считается, что они датируются периодом между 1486 и 1502 годами.

Жертвенник с черепами располагался на глубине 3,5 метров под городской улицей. Ученые установили, что кости принадлежали женщинам и детям. Сооружение такой "пирамиды" считалось признаком власти и престижа ацтекской столицы.

Древний народ называл этот символ "цомпантли". Он представлял собой гору отрубленных голов людей, принесенных в жертву. Черепа особым образом скрепляли деревянными шестами – инсталляция была выстроена так, будто все головы смотрят внутрь "пирамиды", в центр пустого круга.

"Это важное свидетельство силы и величия, достигнутых Теночтитланом (древнее название Мехико. – Ред.)", – сказала секретарь по культуре Мехико Алехандра Фраусто.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре на украинском острове Хортица (Запорожская область) нашли полностью сохранившееся захоронение скифского воина, которому 2500 лет. Археологи установили, что в могиле похоронен 40-летний мужчина, при нем был кожаный и украшенный железом колчан со стрелами.