В Мексике нашли 12 человеческих тел в авто

В центральном мексиканском штате Сан-Луис-Потоси 5 октября нашли 12 человеческих тел в двух заброшенных автомобильных фургонах.

Рядом с телами 10 мужчин и двух женщин обнаружили записку предполагаемой преступной организации, причастной к расправе, сообщает Reuters.

Правоохранительные органы не раскрыли содержание сообщения и подробностей о причине смерти потерпевших, личность которых не установлена.

Отмечается, что за восемь месяцев текущего года в штате, где действуют несколько организованных преступных группировок, было убито 411 человек, что на 43% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее произошли нападения в шотландском городе Глазго и в столице Мексики Мехико. В первом случае мужчина устроил резню в отеле, а во втором – банда неизвестных напала на шефа полиции, ранив его и убив двоих правоохранителей.