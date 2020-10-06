В Мексике нашли 12 человеческих тел в авто
Были убиты две женщины и 10 мужчин
Личности погибших пока установить не смогли
Убийца оставил записку возле тел
В центральном мексиканском штате Сан-Луис-Потоси 5 октября нашли 12 человеческих тел в двух заброшенных автомобильных фургонах.
Рядом с телами 10 мужчин и двух женщин обнаружили записку предполагаемой преступной организации, причастной к расправе, сообщает Reuters.
Правоохранительные органы не раскрыли содержание сообщения и подробностей о причине смерти потерпевших, личность которых не установлена.
Отмечается, что за восемь месяцев текущего года в штате, где действуют несколько организованных преступных группировок, было убито 411 человек, что на 43% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее произошли нападения в шотландском городе Глазго и в столице Мексики Мехико. В первом случае мужчина устроил резню в отеле, а во втором – банда неизвестных напала на шефа полиции, ранив его и убив двоих правоохранителей.