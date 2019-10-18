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18 октября • обновлено в 10:49
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В Мексике наркокартель взял в осаду целый город: полиция признала потерю контроля

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В Мексике преступный картель взял в осаду город Кулиакан после того, как местная полиция арестовала сына наркобарона Хоакина Гусмана, известного также как Эль Чапо или "Коротышка".

Овидио Гусман Лопес был задержан в ходе перестрелки полиции и преступников, но правоохранителям пришлось отпустить его в тот же день, пишут ABC News (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

Национальная гвардия арестовала Гусмана-младшего 17 октября за контрабанду кокаина и метамфетамина, но все 30 человек патрульных, проводивших задержание, были окружены силами наркокартеля и вынуждены покинуть место без самого подозреваемого.

В Мексике картель Эль Чапо взял в осаду город

В Мексике картель Эль Чапо взял в осаду город

Скриншот

Чтобы восстановить нормальную обстановку в городе, полиция установила блокпосты посреди дорог, начались перестрелки, на улицы вывели солдат мексиканской армии.

В Мексике картель Эль Чапо взял в осаду город

В Мексике картель Эль Чапо взял в осаду город

Скриншот

Местные власти также сообщили, что в ходе массовых беспорядков из городской тюрьмы сбежали от 20 до 30 заключенных.

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"Мы просим людей покинуть улицы, пока не восстановим контроль над городом", – призвал секретарь общественной безопасности штата Синалоа Кристобаль Кастаньеда.

Эль Чапо, чей картель когда-то был признан самым влиятельным наркосиндикатом в мире, в июле 2019 года был приговорен федеральным судом США к пожизненному тюремному заключению.

Как писал OBOZREVATEL, в феврале 2019 Бруклинский федеральный суд признал виновным мексиканского наркобарона Эль Чапо по всем 10 пунктам обвинения. “Враг общества номер один” на протяжении последних 25 лет поставлял наркотики в США, убивал, насиловал и держал в страхе Латинскую Америку.

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Место
Мексика Кульякан
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