В Мексике накроторговцы устроили кровавую стрельбу с полицией: 14 жертв

В городе Вилла Унион (Мексика), который расположен недалеко от границы с США, 30 ноября в результате перестрелки погибли четыре полицейских и 10 вероятных членов наркокартеля.

Об этом сообщило Reuters. Еще шесть полицейских получили ранения (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

По данным местных властей, группа вооруженных людей, 14 из которых уже установили, приехала на пикапах. Правоохранители изъяли большое количество оружия.

В Мексике накроторговцы устроили кровавую стрельбу с полицией Мilenio

Предварительно, вооруженные мужчины являются членами картеля, который базируется на востоке штата Тамаулипас.

В Мексике накроторговцы устроили кровавую стрельбу с полицией Мilenio

Карта местности Google Maps

Карта местности Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 ноября в Лондоне (Великобритания) полицейские застрелили вооруженного мужчину, на теле которого был закреплен муляж взрывного устройства. Он устроил драку с прохожими.

Нападавшим были ранены 5 человек. По предварительным данным, двое из пострадавших погибли.

Подозреваемый 28-летний Усман Хан, который в Лондоне напал на прохожих с ножом, ранее уже был судим за преступление, связанное с терроризмом.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!