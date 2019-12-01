В Мексике накроторговцы устроили кровавую стрельбу с полицией: 14 жертв

В городе Вилла Унион (Мексика), который расположен недалеко от границы с США, 30 ноября в результате перестрелки погибли четыре полицейских и 10 вероятных членов наркокартеля.
Об этом сообщило Reuters. Еще шесть полицейских получили ранения (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).
По данным местных властей, группа вооруженных людей, 14 из которых уже установили, приехала на пикапах. Правоохранители изъяли большое количество оружия.
В Мексике накроторговцы устроили кровавую стрельбу с полицией
Мilenio
Предварительно, вооруженные мужчины являются членами картеля, который базируется на востоке штата Тамаулипас.
В Мексике накроторговцы устроили кровавую стрельбу с полицией
Мilenio
Карта местности
Google Maps
Карта местности
Google Maps
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 ноября в Лондоне (Великобритания) полицейские застрелили вооруженного мужчину, на теле которого был закреплен муляж взрывного устройства. Он устроил драку с прохожими.
Нападавшим были ранены 5 человек. По предварительным данным, двое из пострадавших погибли.
Подозреваемый 28-летний Усман Хан, который в Лондоне напал на прохожих с ножом, ранее уже был судим за преступление, связанное с терроризмом.
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