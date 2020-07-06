В Мексике на трассе загорелся самолет наркоторговцев: рядом нашли почти 400 кг кокаина. Фото и видео

Самолет наркоторговцев попытался проникнуть в воздушное пространство Мексики, однако во время преследования он сел на трассу и загорелся.

Возле него полиция обнаружила 13 мешков с кокаином, сообщает ТСН (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

В Мексике загорелся самолет наркоторговцев Кадр видео ТСН

Мексиканские пограничники заметили воздушное судно, которое пыталось незаконно пересечь воздушное пространство страны. Полиция и армия начала преследование, тогда самолет неожиданно сел на трассу, а затем загорелся.

Недалеко от него в пикапе правоохранители обнаружили 13 мешков с 390 кг кокаина.

В Мексике загорелся самолет наркоторговцев Кадр видео ТСН

Полиция полагает, что именно этот груз самолет должен был перевезти. Также они считают, что борт подожгли специально, чтобы скрыть следы преступления.

Задержать пока никого не удалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Службы безопасности в мае задержали в Киеве мужчину с крупной партией кокаина, который он приобрел для дальнейшего сбыта.