В Мексике мэра убили через час после вступления в должность

Мэра мексиканского города и муниципалитета Эройка-Сьюдад-де-Тлахьяко в штате Оахака Алехандро Апарисио убили по дороге в мэрию через час после вступления в должность.

Трагедия произошли утром 1 января. Он как раз направлялся на свое первое совещание, когда на него напали неизвестные и произвели несколько смертельных выстрелов, сообщает "РИА Новости".

Новый мэр был немедленно доставлен в больницу, где впоследствии скончался от полученных тяжелых ран.

Корреспондент

Отмечается, что ранения получили еще 4 человека, которым также была оказана медицинская помощь. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

По факту убийства было начато расследование, на данный момент задержан один подозреваемый.

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