В Мексике группа стрелков ворвалась в школу: 5 человек ранены

В мексиканском городе Сьюдад-Виктория (штат Тамаулипас)трое неизвестных устроили стрельбу в школе.
В результате, две женщины и трое подростков были ранены. Один школьник в тяжелом состоянии, передает Sin Embargo MX.
Вскоре полиции удалось задержать пятерых преступников.
Так, подозреваются три мужчины и две женщины. По версии следствия, они обстреляли учеников средней школы им. Марте Гомеса.
Мотив нападавших пока неизвестен.
Как сообщал "Обозреватель", в феврале текущего года в школе города Паркланд на юге Флориды неизвестный открыл огонь по ученикам, в результате чего погибли по меньшей мере 17 человек, более 20 ранены.