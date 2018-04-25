В Мексике группа стрелков ворвалась в школу: 5 человек ранены

В мексиканском городе Сьюдад-Виктория (штат Тамаулипас)трое неизвестных устроили стрельбу в школе.

В результате, две женщины и трое подростков были ранены. Один школьник в тяжелом состоянии, передает Sin Embargo MX.

Вскоре полиции удалось задержать пятерых преступников.

Так, подозреваются три мужчины и две женщины. По версии следствия, они обстреляли учеников средней школы им. Марте Гомеса.

Мотив нападавших пока неизвестен.

Как сообщал "Обозреватель", в феврале текущего года в школе города Паркланд на юге Флориды неизвестный открыл огонь по ученикам, в результате чего погибли по меньшей мере 17 человек, более 20 ранены.