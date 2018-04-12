В Мексике гигантская акула плавала возле купальщиков: появилось видео

У побережья мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния на видео сняли огромную китовую акулу, которая плавала возле купальщиков.
Видео снял с помощью дрона 28-летний Тарсицио Саньюдо Суарес, сообщает "Лента.ру".
"Китовые акулы тихи и безвредны для человека. В тот день я тоже поплавал с ними и снял их под водой камерой GoPro", - прокомментировал он свой ролик.
Отметим, китовая акула считается самой большой современной рыбой, которая достигает в длину до 12,5 м и питается в основном планктоном.
Как сообщал "Обозреватель", у берегов Австралии сфотографировали гигантскую китовую акулу, которая появилась под лодкой с туристами.