В Мексике гигантская акула плавала возле купальщиков: появилось видео

У побережья мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния на видео сняли огромную китовую акулу, которая плавала возле купальщиков.

Видео снял с помощью дрона 28-летний Тарсицио Саньюдо Суарес, сообщает "Лента.ру".

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"Китовые акулы тихи и безвредны для человека. В тот день я тоже поплавал с ними и снял их под водой камерой GoPro", - прокомментировал он свой ролик.

Отметим, китовая акула считается самой большой современной рыбой, которая достигает в длину до 12,5 м и питается в основном планктоном.

Как сообщал "Обозреватель", у берегов Австралии сфотографировали гигантскую китовую акулу, которая появилась под лодкой с туристами.