В мечети в Норвегии произошла стрельба: есть раненный

В субботу, 10 августа, в одной из мечетей столицы Норвегии Осло произошла стрельба. По предварительным данным, ранен один человек.

Подозреваемого уже задержали. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на западные СМИ.

"Один человек получил огнестрельные ранения, однако их тяжесть неизвестна. Преступник был задержан", – сказано в Twitter местной полиции.

По словам очевидцев, нападавший – мужчина европейской национальности, одет в униформу. Мотив и другие подробности о нем на данный момент неизвестны.

Police in #Norway say there's been a shooting at a mosque in Bærum, a suburb of Oslo. One person is reported to have been wounded. https://t.co/ukUUHVZfMM