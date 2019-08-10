В мечети в Норвегии произошла стрельба: есть раненный

В субботу, 10 августа, в одной из мечетей столицы Норвегии Осло произошла стрельба. По предварительным данным, ранен один человек.

Подозреваемого уже задержали. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на западные СМИ.

"Один человек получил огнестрельные ранения, однако их тяжесть неизвестна. Преступник был задержан", – сказано в Twitter местной полиции.

В мечети Осло произошла стрельба Twitter Зеркальные новости

По словам очевидцев, нападавший – мужчина европейской национальности, одет в униформу. Мотив и другие подробности о нем на данный момент неизвестны.

Police in #Norway say there's been a shooting at a mosque in Bærum, a suburb of Oslo. One person is reported to have been wounded. https://t.co/ukUUHVZfMM — Steve Herman (@W7VOA) August 10, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 9 августа, в Киеве неизвестные открыли кровавую стрельбу, у пострадавшего в результате семь огнестрельных ранений, за его жизнь борются врачи. Одним из стрелявших оказался мужчина, который в прошлом мог иметь отношение к МВД.

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