В Мали военные подняли мятеж: президенту дали время покинуть страну

Во вторник, 18 августа, была слышна стрельба на военной базе за пределами столицы Мали Бамако, что, по словам источников в дипломатических кругах и служб безопасности, является мятежом.

Об этом сообщило Reuters. Неподтвержденные слухи о том, что мятежники арестовали президента Ибрагима Бубакара Кейта, охватили столицу страны.

Сотни антиправительственных протестующих вышли на центральную площадь, чтобы отпраздновать это событие и заявить, что президенту пора уйти в отставку.

Связаться с администрацией президента для комментариев журналистам не удалось.

"Да, мятеж. Военные взяли в руки оружие", – сказал агентству источник в спецслужбах.

Представитель малийских военных подтвердил, что на базе в Кати, примерно в 15 км от столицы были произведены выстрелы, но сказал, что у него нет никакой дополнительной информации. Беспорядки вспыхнули в тех же самых военных казармах, где начался государственный переворот 2012 года.

Мятежники дали президенту несколько часов, чтобы уехать за рубеж. В противном случае военные грозят взять штурмом его резиденцию.

Издание LSi Africa сообщило, что мятежом, в частности, руководит полковник Национальной гвардии Садио Камара.

Со ссылкой на источник издание указывает, что арестованы премьер-министр Мали Бубу Сиссе и сын президента государства Карим Кейта.

Кроме того, готовится арест министра обороны Мали генерала Ибрагима Дахиру Дембеле.

По данным издания, из Кати в сторону президентского дворца Кулуба под управлением военных двинулась вооруженная техника.

Мятежом руководит полковник Национальной гвардии Садио Камара (Twitter LSi Africa)

Арестованы премьер-министр Мали Бубу Сиссе и сын президента государства Карим Кейта (Twitter LSi Africa)

Готовится арест министра обороны Мали генерала Ибрагима Дахиру Дембеле (Twitter LSi Africa)

Из Кати в сторону президентского дворца Кулуба под управлением военных двинулась вооруженная техника (Twitter LSi Africa)

В Мали вспыхнул военный мятеж (Google)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в 2012 году в Мали произошел государственный переворот. Военнослужащие армии Мали заявили в эфире местных теле- и радиоканалов о приостановке деятельности конституции и о роспуске правительства и других государственных институтов страны.

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