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В Мали военные подняли мятеж: президенту дали время покинуть страну

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Мир
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В Мали вспыхнул военный мятеж

В Мали вспыхнул военный мятеж. Коллаж

Во вторник, 18 августа, была слышна стрельба на военной базе за пределами столицы Мали Бамако, что, по словам источников в дипломатических кругах и служб безопасности, является мятежом.

Об этом сообщило Reuters. Неподтвержденные слухи о том, что мятежники арестовали президента Ибрагима Бубакара Кейта, охватили столицу страны.

Сотни антиправительственных протестующих вышли на центральную площадь, чтобы отпраздновать это событие и заявить, что президенту пора уйти в отставку.

Связаться с администрацией президента для комментариев журналистам не удалось.

"Да, мятеж. Военные взяли в руки оружие", – сказал агентству источник в спецслужбах.

Представитель малийских военных подтвердил, что на базе в Кати, примерно в 15 км от столицы были произведены выстрелы, но сказал, что у него нет никакой дополнительной информации. Беспорядки вспыхнули в тех же самых военных казармах, где начался государственный переворот 2012 года.

Мятежники дали президенту несколько часов, чтобы уехать за рубеж. В противном случае военные грозят взять штурмом его резиденцию.

Издание LSi Africa сообщило, что мятежом, в частности, руководит полковник Национальной гвардии Садио Камара.

Со ссылкой на источник издание указывает, что арестованы премьер-министр Мали Бубу Сиссе и сын президента государства Карим Кейта.

Кроме того, готовится арест министра обороны Мали генерала Ибрагима Дахиру Дембеле.

По данным издания, из Кати в сторону президентского дворца Кулуба под управлением военных двинулась вооруженная техника.

Мятежом руководит полковник Национальной гвардии Садио Камара

Мятежом руководит полковник Национальной гвардии Садио Камара (Twitter LSi Africa)

Арестованы премьер-министр Мали Бубу Сиссе и сын президента государства Карим Кейта

Арестованы премьер-министр Мали Бубу Сиссе и сын президента государства Карим Кейта (Twitter LSi Africa)

Готовится арест министра обороны Мали генерала Ибрагима Дахиру Дембеле

Готовится арест министра обороны Мали генерала Ибрагима Дахиру Дембеле (Twitter LSi Africa)

Из Кати в сторону президентского дворца Кулуба под управлением военных двинулась вооруженная техника

Из Кати в сторону президентского дворца Кулуба под управлением военных двинулась вооруженная техника (Twitter LSi Africa)

В Мали вспыхнул военный мятеж

В Мали вспыхнул военный мятеж (Google)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в 2012 году в Мали произошел государственный переворот. Военнослужащие армии Мали заявили в эфире местных теле- и радиоканалов о приостановке деятельности конституции и о роспуске правительства и других государственных институтов страны.

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Малигоспереворот
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