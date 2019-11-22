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22 ноября • обновлено в 15:29
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В Малайзии задержали корабль с украинцами: первые подробности

1.2т
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В Малайзии Управление морской полиции задержали балкер с российско-украинским экипажем.

Как сообщает Star, судно недалеко от восточного побережья штата Джохор задержали за отсутствие разрешения на вход в малайзийский порт.

"Все 23 члена экипажа были задержаны после того, как они не смогли предъявить разрешение на вход от администрации порта. Экипаж состоит из граждан России и Украины возрастом от 21 до 68 лет", – сообщил представитель полиции.

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Отмечается, что два моряка были направлены в офис Управление для дальнейших разбирательств. Задержанным морякам грозит штраф (в размере до 100 тыс. ринггитов (около 24 тысяч долларов) или лишение свободы до двух лет.

Балкер

Балкер

Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, египетские военные задержали танкер с нефтью Sea Shark с украинскими моряками, чья жизнь оказалась под угрозой.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Малайзия
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