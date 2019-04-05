В Мадриде взорвался жилой дом: первые фото и видео

В жилом многоэтажном доме Мадрида (Испания) прогремел взрыв газа. В результате в здании сорвало крышу, часть стены обрушилась.

Кроме того, некоторые жильцы получили травмы, сообщается в Telegram-канале LIFE SHOT, ссылаясь на МЧС Испании (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Позднее спасатели уточнили, что количество пострадавших составило 16 человек. Все они получили легкие ранения.

По информации со страницы Марка Суареса в Twitter, взрыв произошел в городском районе Вальекас на проспекте Пабло Неруды. Помимо всего, он привел к повреждению транспортных средств, припаркованных под домом, где случилось ЧП.

Последствия взрыва Twitter Marc Suarez

Последствия взрыва Twitter Marc Suarez

Последствия взрыва Twitter Marc Suarez

Взрыв в Мадриде EL PAÍS Madrid ‏

Взрыв в Мадриде Emergencias Madrid ‏

Взрыв в Мадриде Emergencias Madrid ‏

Взрыв в Мадриде Emergencias Madrid ‏

Взрыв в Мадриде Emergencias Madrid ‏

Место взрыва Twitter Marc Suarez

Actualizamos el balance de heridos en la #explosión. Son 12 heridos leves atendidos por @SAMUR_PC y #Summa112 que está colaborando.@BomberosMad revisa planta por planta para valorar los daños y garantizar la seguridad. Hay además numerosos vehículos dañados. pic.twitter.com/xYdqk143TA — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) 5 апреля 2019 г.

🔴 EXPLOSIÓN EN VALLECAS



Imágenes de escombros diseminados por las cercanías del edificio. Han podido quedar dañados algunos vehículos aparcados por la zona. pic.twitter.com/ccDaLOzaOU — Marc Suárez 🇮🇨 (@MarcSrez) 5 апреля 2019 г.

📹 Grave explosión de gas en Vallecas (Madrid) 💥 pic.twitter.com/gxYbrmHdDM — Dani Lovsky (@dani_lovsky) 5 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в конце января в Гааге на западе Нидерландов прогремел взрыв в жилом доме. В результате обрушились фасады трех зданий. Предварительная причина — утечка газа. Пострадали девять человек, семеро из них были госпитализированы.

6 февраля в азиатской части Стамбула (Турция) обрушилось восьмиэтажное жилое здание. ЧП произошло в районе Малтепе на улице Сема, в доме — 12 квартир.

В ночь на 22 марта в Афинах (Греция) в полицейскую будку возле российского консульства неизвестные бросили взрывное устройство.

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