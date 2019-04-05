|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

В Мадриде взорвался жилой дом: первые фото и видео

1.8тЧитать материал на украинском

В жилом многоэтажном доме Мадрида (Испания) прогремел взрыв газа. В результате в здании сорвало крышу, часть стены обрушилась.

Кроме того, некоторые жильцы получили травмы, сообщается в Telegram-канале LIFE SHOT, ссылаясь на МЧС Испании (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Позднее спасатели уточнили, что количество пострадавших составило 16 человек. Все они получили легкие ранения.

По информации со страницы Марка Суареса в Twitter, взрыв произошел в городском районе Вальекас на проспекте Пабло Неруды. Помимо всего, он привел к повреждению транспортных средств, припаркованных под домом, где случилось ЧП.

Новости
В Санкт-Петербурге прогремел мощный взрыв в военной академии: первые фото и видео
Последствия взрыва

Последствия взрыва

Twitter Marc Suarez

Последствия взрыва

Последствия взрыва

Twitter Marc Suarez

Последствия взрыва

Последствия взрыва

Twitter Marc Suarez

Взрыв в Мадриде

Взрыв в Мадриде

EL PAÍS Madrid ‏

Взрыв в Мадриде

Взрыв в Мадриде

Emergencias Madrid ‏

Взрыв в Мадриде

Взрыв в Мадриде

Emergencias Madrid ‏

Взрыв в Мадриде

Взрыв в Мадриде

Emergencias Madrid ‏

Взрыв в Мадриде

Взрыв в Мадриде

Emergencias Madrid ‏

Место взрыва

Место взрыва

Twitter Marc Suarez

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в конце января в Гааге на западе Нидерландов прогремел взрыв в жилом доме. В результате обрушились фасады трех зданий. Предварительная причина — утечка газа. Пострадали девять человек, семеро из них были госпитализированы.

  • 6 февраля в азиатской части Стамбула (Турция) обрушилось восьмиэтажное жилое здание. ЧП произошло в районе Малтепе на улице Сема, в доме — 12 квартир.

  • В ночь на 22 марта в Афинах (Греция) в полицейскую будку возле российского консульства неизвестные бросили взрывное устройство.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
ИспанияМадрид
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
11
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения