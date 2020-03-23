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24 марта • обновлено в 02:03
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В Мадриде умерших от коронавируса будут хранить на катке

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В Мадриде решили хранить тела умерших от коронавируса на катке торгового центра "Ледовый дворец".

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Такое решение было принято из-за того, что морги и больницы в столице Испании переполнены, пишет El Español.

В "Ледовый дворец": в Испании придумали, куда девать тела умерших от коронавируса

elespanol.com

"Это идеальное место для хранения трупов. Я, конечно же, говорю об условиях размещения. Здесь можно избежать разложения в течение дней, которые потребуются", — заявил один из мадридских чиновников.

По последним данным, Испания занимает второе место по смертности от коронавируса - скончались 2 311 человек. Всего в стране заразились 35 136, а выздоровели 3 355 человек.

В "Ледовый дворец": в Испании придумали, куда девать тела умерших от коронавируса

worldometers.info

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети распространили жуткие кадры из больниц Испании, переполненных пациентами с коронавирусом или подозрением на эту болезнь. На снимках запечатлены лежащие в коридорах люди, а рядом с некоторыми из них стоят кислородные баллоны.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Испания Мадрид
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