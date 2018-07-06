В лужах фекалий: в России показали, как животных мучат в зоопарке на глазах у детей

В сети появилось видео из передвижного зоопарка "Ноев Ковчег" в Рязани, где животные содержатся в тесноте, без воды, среди собственных фекалий.
Как сообщили местные зоозащитники, некоторых животных оставили просто "на разогревшемся под лучами солнца асфальте".
В частности на видео видно, как на асфальте неподвижно лежит жеребёнок пони, верблюд, лама.
Животным явно критически жарко.
Мимо такой картины совершенно спокойно проходят посетители с детьми.
Напомним, ранее в китайском зоопарке тиграм скормили живого осла на глазах у посетителей.