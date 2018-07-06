В лужах фекалий: в России показали, как животных мучат в зоопарке на глазах у детей

В сети появилось видео из передвижного зоопарка "Ноев Ковчег" в Рязани, где животные содержатся в тесноте, без воды, среди собственных фекалий.

Как сообщили местные зоозащитники, некоторых животных оставили просто "на разогревшемся под лучами солнца асфальте".

В частности на видео видно, как на асфальте неподвижно лежит жеребёнок пони, верблюд, лама.

Новости В Мариуполе снесли зоопарк с голодающими птицами

Животным явно критически жарко.

Мимо такой картины совершенно спокойно проходят посетители с детьми.

Напомним, ранее в китайском зоопарке тиграм скормили живого осла на глазах у посетителей.