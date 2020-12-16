В Лондоне ввели максимальный уровень ограничений из-за COVID-19

Со среды, 16 декабря, в Лондоне (Великобритания) ввели третий, максимальный уровень карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса (COVID-19).

Как говорится в заявлении мэра столицы Садика Хана, введение локдауна нанесло бы более тяжелый удар по предпринимателям и гражданам.

"Худшим для лондонского бизнеса и нашей экономики будет еще один полный локдаун в новом году. Вот почему я настоятельно призываю лондонцев строго следовать правилам третьего уровня, которые правительство вводит в действие, чтобы мы могли максимально снизить уровень заражения", – отметил политик.

Максимальный уровень ограничений подразумевает ограничение работы кафе и ресторанов. Теперь они могут работать только на вынос и в режиме доставки.

Запрещено проводить публичные и массовые мероприятия. В общественных парках нельзя собираться в группы более шести человек.

При этом непродовольственные магазины, салоны красоты и спортзалы продолжили свою работу.

Глава Лондона отметил, что на время ограничений бизнес должен получать поддержку от государства. По его словам, правительство обязано осуществить выплаты по болезни для работников, которые ушли на самоизоляцию. Также необходимо ввести обязательное ношение масок в общественных местах.

"Крайне важно, чтобы министры в срочном порядке внедрили схему компенсации за весь упущенный доход, основанный на доходах за прошлый год, для любых предприятий, пострадавших от дальнейших ограничений в этот решающий праздничный период", – сказал Хан.

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