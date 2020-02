В Лондоне устроили кровавый теракт, есть раненые: все подробности

В Великобритании на юге Лондона 2 февраля произошел теракт.

Несколько человек получили ножевые ранения, нападавший был застрелен полицией.

"Мужчина был застрелен вооруженными полицейскими в Стретеме. На данном этапе мы полагаем, что несколько человек получили ножевые ранения. Обстоятельства выясняются, инцидент признан связанным с терроризмом", - говорится в сообщении местной полиции.

BREAKING: Met Police say a man has been shot by armed officers in Streatham, south London, in a terrorist-related incident.



It's believed several people have been stabbed in the incident.



Read more here: https://t.co/o5l5JcTyJ7 pic.twitter.com/2vJgbFWMhl