В Лондоне устроили кровавый теракт, есть раненые: все подробности

В Великобритании на юге Лондона 2 февраля произошел теракт.
Несколько человек получили ножевые ранения, нападавший был застрелен полицией.
"Мужчина был застрелен вооруженными полицейскими в Стретеме. На данном этапе мы полагаем, что несколько человек получили ножевые ранения. Обстоятельства выясняются, инцидент признан связанным с терроризмом", - говорится в сообщении местной полиции.
BREAKING: Met Police say a man has been shot by armed officers in Streatham, south London, in a terrorist-related incident.— Sky News (@SkyNews) February 2, 2020
It's believed several people have been stabbed in the incident.
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Появились первые кадры с места инцидента.
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