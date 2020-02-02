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2 февраля • обновлено в 17:42
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В Лондоне устроили кровавый теракт, есть раненые: все подробности

2.2т
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В Великобритании на юге Лондона 2 февраля произошел теракт.

Несколько человек получили ножевые ранения, нападавший был застрелен полицией.

"Мужчина был застрелен вооруженными полицейскими в Стретеме. На данном этапе мы полагаем, что несколько человек получили ножевые ранения. Обстоятельства выясняются, инцидент признан связанным с терроризмом", - говорится в сообщении местной полиции.

Появились первые кадры с места инцидента.

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Автор
Павел Заяц
Тема
Теракт в Лондоне
Место
Англия Лондон
Тег
теракт
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