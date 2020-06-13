Главная Новости
13 июня • обновлено в 23:28
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В Лондоне произошли жесткие стычки с полицейскими: опубликованы фото и видео

1.5т
Читать материал на украинском

В Лондоне сотни людей вышли на акцию протеста, которая переросла в стычки с полицейскими.

Как передает ВВС, демонстрации, которые посвящены борьбе с расизмом, проходят и в других городах Британии. Однако ранее митингующие устроили акты вандализма по отношению к памятникам, в связи с чем полиция наложила ограничения на акции протеста для некоторых групп.

При этом представители различных группировок, в том числе крайне правых, ранее предупреждали, что приедут в Лондон, чтобы "защитить символы британской истории".

Из-за этого в разных частях Лондона произошли стычки между активистами националистических организаций и сторонниками движения за права афроамериканцев Black Lives Matter. Были втянуты в драку также и копы.

Стычки в Лондоне

Стычки в Лондоне

twitter.com

Стычки в Лондоне

Стычки в Лондоне

twitter.com

Стычки в Лондоне

Стычки в Лондоне

twitter.com

Стычки в Лондоне

Стычки в Лондоне

twitter.com

Стычки в Лондоне

Стычки в Лондоне

twitter.com

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Лондоне на митинге в защиту прав темнокожих была замечена также американская певица Мадонна, которая пришла на костылях.

Напомним, в США (в Миннеаполисе, штат Миннесота) местные жители устроили протесты после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, который умер во время жестокого задержания полицией. Протесты позже разгорелись по всей стране, а также в Европе.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Кирилл Лютый
Место
Англия Лондон
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 30 506.

    Вылечились: 13 976. Умерли: 880.

  • В мире заболели более 7,8 млн человек, погибли – 430 тысяч.

  • В ВОЗ ответили, передается ли коронавирус через грудное молоко.

  • Израильский медик развеял мифы о "бесполезности" масок для защиты от COVID-19.

  • Вакцина от полиомиелита может помочь при COVID-19: ученые отследили связь.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги