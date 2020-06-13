В Лондоне произошли жесткие стычки с полицейскими: опубликованы фото и видео

В Лондоне сотни людей вышли на акцию протеста, которая переросла в стычки с полицейскими.

Как передает ВВС, демонстрации, которые посвящены борьбе с расизмом, проходят и в других городах Британии. Однако ранее митингующие устроили акты вандализма по отношению к памятникам, в связи с чем полиция наложила ограничения на акции протеста для некоторых групп.

При этом представители различных группировок, в том числе крайне правых, ранее предупреждали, что приедут в Лондон, чтобы "защитить символы британской истории".

Из-за этого в разных частях Лондона произошли стычки между активистами националистических организаций и сторонниками движения за права афроамериканцев Black Lives Matter. Были втянуты в драку также и копы.

Стычки в Лондоне twitter.com

Стычки в Лондоне twitter.com

Стычки в Лондоне twitter.com

Стычки в Лондоне twitter.com

Стычки в Лондоне twitter.com

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Лондоне на митинге в защиту прав темнокожих была замечена также американская певица Мадонна, которая пришла на костылях.

Напомним, в США (в Миннеаполисе, штат Миннесота) местные жители устроили протесты после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, который умер во время жестокого задержания полицией. Протесты позже разгорелись по всей стране, а также в Европе.

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