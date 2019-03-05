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В Лондоне отправили бомбы в аэропорты и на вокзал: фото с места ЧП

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Во вторник, 5 марта, британская полиция обнаружила взрывчатку в аэропортах Хитроу и Лондон-сити, а также на железнодорожной станции Ватерлоо в Лондоне.

Самодельные устройства были найдены в почтовых пакетах формата А4, предположительно отправленных из Ирландии, сообщает ВВС со ссылкой на полицию Лондона. Один пакет успел взорваться, два другие были обезврежены.

Правоохранители из отдела противодействия терроризму заявили, что рассматривают опасную находку как связанную серию. В центре расследования – возможный террористический мотив.

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В Лондоне отправили бомбы в аэропорты и на вокзал: фото с места ЧП

Отмечается, что пострадавших нет. Не пришлось вносить изменения и в расписание движения самолетов и поездов.

Первую посылку нашли в Хитроу в 09:55 по местному времени. Устройство взорвалось, когда персонал попытался проверить содержимое пакета. Сотрудники офиса Компас-центр были эвакуированы на время проведения следственных действий.

В Лондоне отправили бомбы в аэропорты и на вокзал: фото с места ЧП
В Лондоне отправили бомбы в аэропорты и на вокзал: фото с места ЧП
В Лондоне отправили бомбы в аэропорты и на вокзал: фото с места ЧП

Примерно в 11:40 поступило сообщение о второй взрывчатке на станции Ватерлоо, а уже в 12:10 третий пакет был найден в Лондон-сити. Как отмечает полиция, два последних пакета не были открыты, что уберегло от последствий. В Скотланд-ярде отметили, что бомбы имели малую мощность. С их помощью можно было устроить лишь небольшое возгорание.

В Лондоне отправили бомбы в аэропорты и на вокзал: фото с места ЧП
В Лондоне отправили бомбы в аэропорты и на вокзал: фото с места ЧП
В Лондоне отправили бомбы в аэропорты и на вокзал: фото с места ЧП
В Лондоне отправили бомбы в аэропорты и на вокзал: фото с места ЧП
В Лондоне отправили бомбы в аэропорты и на вокзал: фото с места ЧП
В Лондоне отправили бомбы в аэропорты и на вокзал: фото с места ЧП

Министр транспорта Великобритании Крис Грейлинг рассказал о проведении расследования и призвал граждан сообщать о любых подозрительных предметах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спецслужбы в Вашингтоне перехватили посылку с подозрительным предметом, похожим на взрывчатку, которую отправили в Белый дом.

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Тема
новости мира
Место
Великобритания
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Федоров Федор
Федоров Федор
Опять Терезка не знает,что делать с Брекзитом.Ща Чепига с Мишкиным подтянуться.
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
Ленский и Бухарин.?Баширов и Фуражиров???Бони и Клааайд!????!
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Чепига с Мишкиным снова шалят?
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