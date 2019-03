В Лондоне отправили бомбы в аэропорты и на вокзал: фото с места ЧП

Во вторник, 5 марта, британская полиция обнаружила взрывчатку в аэропортах Хитроу и Лондон-сити, а также на железнодорожной станции Ватерлоо в Лондоне.

Самодельные устройства были найдены в почтовых пакетах формата А4, предположительно отправленных из Ирландии, сообщает ВВС со ссылкой на полицию Лондона. Один пакет успел взорваться, два другие были обезврежены.

Правоохранители из отдела противодействия терроризму заявили, что рассматривают опасную находку как связанную серию. В центре расследования – возможный террористический мотив.

Отмечается, что пострадавших нет. Не пришлось вносить изменения и в расписание движения самолетов и поездов.

Первую посылку нашли в Хитроу в 09:55 по местному времени. Устройство взорвалось, когда персонал попытался проверить содержимое пакета. Сотрудники офиса Компас-центр были эвакуированы на время проведения следственных действий.

Примерно в 11:40 поступило сообщение о второй взрывчатке на станции Ватерлоо, а уже в 12:10 третий пакет был найден в Лондон-сити. Как отмечает полиция, два последних пакета не были открыты, что уберегло от последствий. В Скотланд-ярде отметили, что бомбы имели малую мощность. С их помощью можно было устроить лишь небольшое возгорание.

Министр транспорта Великобритании Крис Грейлинг рассказал о проведении расследования и призвал граждан сообщать о любых подозрительных предметах.

Transport Secretary Chris Grayling: Police are investigating a small number of security alerts. If you’re travelling and see anything suspicious, please report it to the police by calling 0800 789 321 or visit https://t.co/yYx5nnJtbT #ActionCountersTerrorism