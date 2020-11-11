В Лондоне автомобиль протаранил полицейский участок. Фото и видео

Юрий Сергиенко Мир 23:12, 11.11.2020

На северной окраине Лондона в полицейский участок врезался легковой автомобиль.

Инцидент произошел 11 ноября в 20:58 на Фор-стрит в Эдмонтоне, сообщает News Exclusive (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Автомобиль врезался в полицейский участок в Лондоне.
кадр видео

Полиция уточнила, что водитель задержан. В результате аварии никто не пострадал.

Водителя автомобиля, который врезался в полицейский участок, задержали.
кадр видео

На место происшествия выезжали машины скорой помощи и пожарных, а район был оцеплен правоохранителями. Полиция обследовала автомобиль.

Авария произошла на севере Лондона.
Google Maps
Авария произошла на Фор-стрит в Эдмонтоне.
Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве автомобиль насмерть сбил сотрудницу полиции, которая шла по тротуару.

Комментировать
Мир

Смотрите также

У меня нет претензий ни к России, ни к ОРДЛО, – Кравчук

Голубовская назвала три фактора, от которых зависит течение COVID-19

Кондратюк о Зеленском: не нужно было ему прыгать в воду, не научившись плавать

Рестораторы по всей Украине вышли с протестом против карантина выходного дня: все детали, фото и видео

В разгар COVID-19 тянут миллионы из бюджета: как живут судьи, сыновья прокуроров и топ-менеджеры Украины