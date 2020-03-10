В Лондоне арестовали недвижимость дочери Назарбаева в $100 млн

Власти Великобритании арестовали два особняка и квартиру в Лондоне, которые принадлежат родственникам первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Как передает ВВС, арест был наложен еще весной прошлого года, но лишь 11 марта суд разрешил озвучить имена владельцев.

Ими оказались дочь Назарбаева, спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида. Они купили недвижимость за более чем 100 миллионов долларов, однако актуальная стоимость может быть намного выше.

Дарига Назарбаева sputniknews.kz

Квартира и дома были оформлены через офшоры и куплены, как предполагается, на преступные доходы Рахата Алиева, бывшего супруга Дариги Назарбаевой. Пара развелась в 2007 году, тогда как недвижимость приобрели в 2008-м.

Нурали Алиев 24smi.org

Недвижимость арестовали по закону "О доходах неустановленного происхождения", по которому владельцы имущества должны объяснить британским властям источник своего состояния. В противном случае имущество конфискуют и продадут на аукционе.

Как писал OBOZREVATEL, ранее внук Назарбаева Айсултан попросил у Великобритании политического убежища. При этом он пожаловался на огромное давление со стороны своей семьи.

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