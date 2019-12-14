В Польше жестоко убили молодого украинца: первые подробности

В городе Лодзь (Польша) был жестоко убит 24-летний украинец, который приехал на заработки.

Как передает ТСН, парня зарезали. Известно, что молодой человек снимал квартиру с 42-летним соотечественником. Там и нашли его тело.

По словам соседей, сначала они услышали шум, а потом крик женщины – девушки жертвы. Именно она и вызвала полицию. На кухне правоохранители обнаружили тело с несколькими ножевыми ранениями.

В Польше убили украинцев pixabay.com

Польская полиция сообщила, что мужчины якобы вечером изрядно выпили и поссорились. Других подробностей правоохранители не называют. Неизвестно имя погибшего, как и то, откуда он родом.

В то же время копы уверяют, что убийцу арестовали и допрашивают свидетелей.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в городе Доброслав (Польша) были найдены тела двух мужчин, которые являются гражданами Украины. На их телах обнаружили множественные колотые раны.

В содеянном сознался украинец, задержанный по подозрению в причастности к убийству двух земляков. Выяснилось, что он заколол мужчин из-за денег.

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