В Ливии сорвали объявленное перемирие: возобновились бои

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и спикер ливийской Палаты представителей (ПП, постоянный избранный парламент) Акила Салех Иса не подписали соглашение прекращении огня с Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа.

Как отмечает агентство LANA со ссылкой на источник, они вернулись из Москвы ни с чем. В то же время, стало известно о возобновлении вооруженных столкновений на юге Триполи.

"Спикер Палаты представителей и главнокомандующий ливийскими арабскими вооруженными силами покинули российскую столицу Москву в направлении Ливии без подписания с главой неконституционного Правительства национального согласия Фаизом Сарраджем и его делегацией каких-либо соглашений, предусматривающих прекращение огня или вывод войск из районов, занятых армией в столице страны Триполи", – сказал источник.

В ливийской армии на этом фоне уже заявили о "готовности и решимости добиться победы".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ливии с 00:00 воскресенья, 12 января, национальная армия генерала Халифы Хафтара, поддерживаемая Россией, объявила о прекращении боевых действий на западе страны.

До этого президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров.

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