В Ливии разбомбили с воздуха центр мигрантов: около 40 жертв и более 80 пострадавших

Жертвами авиаудара по центру размещения мигрантов в пригороде ливийской столицы Триполи 2 июля стали не менее 40 человек, около 80 получили ранения.

Об этом сообщают медицинские власти страны, передает "Интерфакс". В частности, о раненых рассказал Малек Мерсет, представитель министерства здравоохранения ливийского правительства, признанного ООН. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По его словам, около 80 мигрантов пострадали в результате авиаудара по центру размещения в городе Таджура.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что оно "в высшей степени озабочено определением числа погибших и раненых мигрантов".

Известно, что в понедельник, 1 июля, Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром, заявила, что начинает бомбардировки с воздуха целей в Триполи после неудавшейся попытки захвата столицы.

