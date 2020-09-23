В Ливии разбился вертолет с "вагнеровцами"

Алексей Титофф Мир 14:32, 23.09.2020 Обновлено: 14:53, 23.09.2020

В среду, 23 сентября, в Ливии около военной базы "Эль-Джуфра" разбился вертолет с боевиками российской ЧВК "Вагнер" на борту.

Об этом сообщил пресс-секретарь командования совместными операциями в Сирте и Эль-Джуфре генерал Абдулхади Дырах, передает "Интерфакс".

Отмечается, что при столкновении с землей на борту вертолета взорвались боеприпасы. Предварительно установлено, что в результате авиакатастрофы погибли четыре российских наемника.

Другие детали происшествия не приводятся.

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