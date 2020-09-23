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В Ливии разбился вертолет с "вагнеровцами"

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Мир
2,3 т.
В Ливии разбился вертолет с ''вагнеровцами''

В среду, 23 сентября, в Ливии около военной базы "Эль-Джуфра" разбился вертолет с боевиками российской ЧВК "Вагнер" на борту.

Об этом сообщил пресс-секретарь командования совместными операциями в Сирте и Эль-Джуфре генерал Абдулхади Дырах, передает "Интерфакс".

Отмечается, что при столкновении с землей на борту вертолета взорвались боеприпасы. Предварительно установлено, что в результате авиакатастрофы погибли четыре российских наемника.

Другие детали предполагаемого происшествия не приводятся.

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ЛивияЧВК Вагнера
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