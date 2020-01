В Ливии нанесли авиаудар по международному аэропорту: есть жертвы

В Ливии загорелся международный аэропорт Митига возле Триполи после того, как на него были нанесены удары с воздуха.

Об этом в субботу, 4 января, сообщили на Twitter-странице Conflict News (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Также появилась информация о более 10 погибших в результате авиаудара. В отчетах предполагают, что это был самолет LNA, который осуществил бомбардировку.

Удар по аэропорту twitter.com/Conflicts

Накануне армия правительства национального согласия сообщала, что по району возле аэропорта было выпущено свыше 20 ракет. Обстрел начался ночью 2 января и завершился утром 3 января. Тогда его работа временно прекратилась.

Добавим, в апреле 2019 года ЛНА начала военную операцию по захвату Триполи и вступила в столкновения с войсками ПНС, контролирующего столицу.

ЛНА заявила, что аэропорт Митига используется в военных целях и неоднократно наносила по нему артиллерийские удары. Аэропорт был закрыт в сентябре прошлого года и возобновил работу в декабре-2019.

UPDATE: Reports of 10+ dead after an airstrike on Mitiga airport. Reports suggest it was an LNA aircraft that carried out the bombing. — Conflict News (@Conflicts) January 4, 2020

#BREAKING: Heavy damages to #Mitiga International Airport after Wing Loong-II UCAV of #Libya National Air Force targeted a hangar in use by two #Turkish Bayraktar TB2 armed drones which recently had carried-out airstrike at #LNA troops. Watch the BA-7 missile hitting its target👇 pic.twitter.com/fKHtUhWADb — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 4, 2020

Осторожно, кадры 18+!

Video from the aftermath of the airstrike on Mitiga Airport, Libya. Graphic. https://t.co/MvJSiZnxJF — Trenton Schoenborn (@SchoenbornTrent) January 4, 2020

The shelling by Haftar's militias over the past days has concentrated on the residential area South of #Mitiga airport, called Shurfat al-Mallaha.



I haven't seen reports of shells hitting the airport itself. In my opinion the targeting of this area is... 1/3



##Libya #Tripoli pic.twitter.com/uztHyuFL3m — Ahmed El-Gasir (@amelgasir) January 4, 2020

Как писал OBOZREVATEL, накануне командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации для противостояния агрессии извне.

Он призвал граждан "объединиться и взяться за оружие" в ответ на намерение Турции отправить войска в Ливию по призыву правительства.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!