В Ливане убили фотографа, который снимал последствия взрыва в порту Бейрута

В Ливане застрелили фотографа Джозефа Баджани, который снимал последствия взрыва в порту Бейрута, произошедшего 4 августа.

Об этом сообщило издание The961. Мужчину застрелили из пистолета с глушителем возле собственного дома.

Баджани собирался отвезти в школу двух дочерей. Когда он сел в машину, к ней подошли двое людей, один из которых произвел несколько выстрелов.

Прежде чем скрыться, злоумышленники забрали мобильный телефон и фотоаппарат жертвы.

Баджани называл себя военным фотографом-любителем. Он работал в ливанской армии, силах внутренней безопасности (ISF) и UNIFIL.

Незадолго до смерти он снимал место взрыва в порту Бейрута.

Убийство произошло в Кахале Google

Смерть Баджани вызвала большой резонанс в обществе.

Мэр поселения Кахале в предместье Бйрута, где произошло преступление, потребовал от правоохранителей скорейшего установления убийц. Он подчеркнул, что Баджани был любим многими и ни с кем не имел никаких личных проблем.

Баджани с женой Facebook

Место убийства Facebook

Джозефа Баджани Facebook

Напомним, что 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремели мощные взрывы в районе городского порта. Число погибших тогда составило более 200 человек, более 3,7 тыс. человек пострадали.

Как стало известно, взрыв произошел в результате детонации 2 750 тонн аммиачной селитры, которую в 2014 году выгрузили с судна Rhosus, принадлежащего российскому бизнесмену.

Как сообщал OBOZREVATEL, в порту Бейрута через месяц после взрыва вспыхнул масштабный пожар.