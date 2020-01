Разгромили банки и остановили движение: в Ливане разгорелись масштабные протесты. Видео

В столице Ливана Бейруте разгорелись новые акции в рамках так называемой недели гнева – митингов в знак протеста против банковского кризиса в стране.

Как передает ВВС, демонстранты разгромили некоторые городские отделения банков. Кроме того, они начали блокировать улицы горящими покрышками и мусорными баками, передает "РИА Новости" в Telegram (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

В результате на улицах столицы образовались многокилометровые пробки. Дополнительную напряженность на дорогах создало то, что акции начались под конец рабочего дня.

Протестующие также выступили против недавних массовых арестов участников акций.

Отмечается, что коммерческие банки Ливана ограничивают доступ вкладчиков к своим вкладам и блокируют большинство переводов за границу на протяжении более двух месяцев.

Протесты продолжаются с октября 2019 года. Участники демонстраций заявили, что они будут продолжать выходить на улицы, пока не будет сформировано новое правительство.

#Beirut - road in Cornish Mazraa has just been blocked by some protestors. Some are saying its in solidarity with those who are still arrested due to last night's riot. #Lebanon #LebanonProtests pic.twitter.com/HMhdwwqnJF