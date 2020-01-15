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15 января • обновлено в 18:48
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Разгромили банки и остановили движение: в Ливане разгорелись масштабные протесты. Видео

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В столице Ливана Бейруте разгорелись новые акции в рамках так называемой недели гнева – митингов в знак протеста против банковского кризиса в стране.

Как передает ВВС, демонстранты разгромили некоторые городские отделения банков. Кроме того, они начали блокировать улицы горящими покрышками и мусорными баками, передает "РИА Новости" в Telegram (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

В результате на улицах столицы образовались многокилометровые пробки. Дополнительную напряженность на дорогах создало то, что акции начались под конец рабочего дня.

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Протестующие также выступили против недавних массовых арестов участников акций.

Разгромили банки и остановили движение: в Ливане разгорелись масштабные протесты. Видео

Скрин видео

Отмечается, что коммерческие банки Ливана ограничивают доступ вкладчиков к своим вкладам и блокируют большинство переводов за границу на протяжении более двух месяцев.

Протесты продолжаются с октября 2019 года. Участники демонстраций заявили, что они будут продолжать выходить на улицы, пока не будет сформировано новое правительство.

Как писал OBOZREVATEL, тем временем в Италии набирает обороты протестное движение "сардин". На площадях крупнейших городов страны прошли многотысячные митинги против партии "Лига Севера" Маттео Сальвини.

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Автор
Богдана Васильченко
Теги
видео протест банк
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