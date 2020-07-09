В Литве запретили каналы сети RT из-за пропагандиста Киселева

В Литве запретили трансляцию пяти телеканалов российской сети RT.

Как сообщил BNS глава Литовской комиссии по радио и телевидению Мантас Мартишюс, решение принято не из-за нарушений, а по причине санкций в отношении российского пропагандиста Дмитрия Киселева.

"В список лиц, попадающих под санкции, внесено лицо, связанное с программами этого телевидения. Это господин Киселев – он не должен получать выгоду, поэтому ретрансляция программ останавливается. Это было сделано в Латвии, а сейчас – и в Литве", – отметил он.

При этом Мартишюс не сомневается, что это решение будет обжаловано.

В Литве транслировались пять каналов группы RT: сам RT, его версия RT HD, также RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Латвии запретили трансляцию семи каналов телекомпании RT.