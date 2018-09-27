В деле Верзилова меня больше всего поразил тот факт, что Толоконникова рассказала о слежке за всеми, кто приходит навестить отравленного. Друзья, вы понимаете, что это происходит в Германии — центре свободной Европы? Я Вас уверяю, что в Литве кремлевским крысам так свободно действовать не дали бы. Зато в ФРГ, которая, по идее, должна быть мечом и оралом ЕС, российские банды орудуют, словно у себя дома. Чего ждут немцы? "Скрипалей-2" в центре Мюнхена?

Недавно литовский лидер Даля Грибаускайте на встрече с немецкой коллегой Ангелой Меркель осторожно намекнула: не пейте из "Северного потока" — козлятами станете. Меркель столь же вежливо заявила, что газ — дело тонкое. Теперь ясно: "Северный поток" — своего рода портал из преисподней в наш мир. Через него из России в Европу перемещаются демонические агенты Кремля (условного Пригожина, допустим) и устраивают террор против российских оппозиционеров уже за пределами РФ. Это та цена, которую платит Европа за инструменты вроде обхода американских санкций. Получать деньги из России и Ирана — это во многом значит перенять их политические практики. Это те самые сорняки, которые незаметно перебираются в ваш огород и вытесняют оттуда благородные растения вроде институтов полиции и независимого правосудия.

Спросите у тех же чехов, венгров, болгаров, румынов, киприотов, греков — они уже давно заросли российской полынью.