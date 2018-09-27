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Александр Кушнарь
Александр Кушнарь
Главный редактор NewsaderВсе статьи автора

В Литве кремлевским крысам так свободно действовать не дали бы

2.3т

В деле Верзилова меня больше всего поразил тот факт, что Толоконникова рассказала о слежке за всеми, кто приходит навестить отравленного. Друзья, вы понимаете, что это происходит в Германии — центре свободной Европы? Я Вас уверяю, что в Литве кремлевским крысам так свободно действовать не дали бы. Зато в ФРГ, которая, по идее, должна быть мечом и оралом ЕС, российские банды орудуют, словно у себя дома. Чего ждут немцы? "Скрипалей-2" в центре Мюнхена?

Новости
Господин Путин, это цугцванг!

Недавно литовский лидер Даля Грибаускайте на встрече с немецкой коллегой Ангелой Меркель осторожно намекнула: не пейте из "Северного потока" — козлятами станете. Меркель столь же вежливо заявила, что газ — дело тонкое. Теперь ясно: "Северный поток" — своего рода портал из преисподней в наш мир. Через него из России в Европу перемещаются демонические агенты Кремля (условного Пригожина, допустим) и устраивают террор против российских оппозиционеров уже за пределами РФ. Это та цена, которую платит Европа за инструменты вроде обхода американских санкций. Получать деньги из России и Ирана — это во многом значит перенять их политические практики. Это те самые сорняки, которые незаметно перебираются в ваш огород и вытесняют оттуда благородные растения вроде институтов полиции и независимого правосудия.

Спросите у тех же чехов, венгров, болгаров, румынов, киприотов, греков — они уже давно заросли российской полынью.

Читайте все новости по теме "Отравление Скрипаля" на OBOZREVATEL.

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Автор
Александр КушнарьАлександр Кушнарь
Тема
Отравление Скрипаля
Место
Германия
Источник
Источник:Facebook Александра Кушнаря
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Мороз Дмитрий
Мороз Дмитрий
А что, вину РФ в убийстве Скрыпалей уже доказали в суде? Может хватит уже развешивать ярлыки?)
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