В Литве испугались возможной атомной катастрофы в Беларуси: людям раздают йод

Жителям столицы Литвы, Вильнюса, с начала октября раздадут 2,1 миллиона таблеток йода для защиты щитовидной железы. Это должно защитить людей в случае аварии на Белорусской атомной электростанции, которую строят в 18 км от города Островец Гродненской области.

Еще почти 2 млн таких лекарств планируют выдать в 16 муниципалитетах страны в 100 км от станции. Об этом сообщает Литовское национальное радио и телевидение.

По инициативе литовской власти и министерства здравоохранения, первый этап раздачи таблеток начинается в Вильнюсе. Йод передадут в пять крупнейших сетей аптек города, которые должны пропорционально разделить запасы между аптеками.

Далее местные власти напечатает информационные листовки и объявит дату, с которой жителям можно приходить за лекарствами. Раздать таблетки местные власти людям для личного хранения или для хранения в аптеках, но так, чтобы гарантировать в случае ядерного взрыва быстрое распространение лекарств среди населения.

Напомним, что таблетки с йодом помогают уменьшить накопление радиоактивного излучения в щитовидной железе.

Что известно о Белорусскую АЭС

Островецкая АЭС – это первая атомная электростанция в Беларуси, которую строят более 10 лет. Запуск первого реактора неоднократно переносили, последний раз – на начало 2020 года.

Станцию возводят всего лишь в 25 километрах от границы с Литвой и в 60 километрах к ее столице Вильнюса. В свое время в этой стране даже состоялся съезд противников строительства этой АЭС.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вильнюс неоднократно готовился к потенциальной катастрофы из-за неизбежного открытия атомной электростанции за несколько десятков километров по другую сторону границы с Беларусью. После нескольких инцидентов во время строительства и попыток скрыть их, многие считают АЭС возле города Островец, которую строит Россия, опасной.