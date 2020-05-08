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8 мая • обновлено в 22:55
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В Литве хотят объявить день агрессии СССР против Европы

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В Литве депутаты предложили сделать 17 сентября днем агрессии СССР против Европы.

Проект зарегистрировали депутаты-консерваторы Лауринас Кащюнас и Аудронюс Ажубалис, пишет Delfi.

"Стали на сторону Гитлера": в Литве хотят объявить день агрессии СССР против Европы

rubaltic.ru

По их мнению, это позволит обратить внимание общества на противоречивый исторический рассказ о положительной роли СССР и его победу во Второй мировой войне.

"Литва должна быть заинтересована в том, что при оценке войны надо охватывать всю ее историю целиком и конкретно все страны, ответственные за военные преступления военных и послевоенных лет", – подчеркнули авторы законопроекта.

Также они напомнили, что Советский Союз стал на сторону Гитлера, когда вторгся в Польшу.

"Этим памятным днем хочется обратить внимание на роль коммунистической России, доказанное историческими фактами, и ее ответственность за решения и последствия этих действий для народов Европы. 17 сентября выбрали потому, что в этот день, в 1939 году, СССР вошел в Польшу, на которую напали нацисты, став на сторону Адольфа Гитлера и подтвердив наличие тайного сговора с фашистской Германией, о которой умалчивалось", – сказано в документе.

Как сообщал OBOZREVATEL, президенты Латвии, Литвы и Эстонии выступили с совместным обращением накануне 75-летия окончания Второй мировой войны в Европе. Они обвинили СССР в том, что он стал таким же оккупантом, как и нацистская Германия.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Вторая мировая война
Место
Литва
Тег
СССР
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Комментарии
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ковпак сидор
ковпак сидор
Забыли как ворон ловили и ели ,когда были вольными .
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Ш. Олег
Ш. Олег
А я предлагаю сделать Днём памяти 31 января. Именно в этот день в 1942 году глава немецкой полиции безопасности в Эстонии Мартин Зандбергер рапортовал в Берлин, что на вверенной ему территории yничтожен последний евpeй, и она стала первой в составе рейха зоной оккyпации, которую можно считать на сто процентов "юдeнфрай". Причём, достигнуто это было - как бы сегодня ни махали возмущённо ручками и ни закатывали глазки потомки - в девяти из десяти случаев стараниями не немцев, а мpaзей из "Омакайтсе" и полицaев из местного населения.
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Литовцы, так же, как и мои земляки латыши, вступали в Компартию, делали карьеру, руководили своими республиками, учились в своих латышских и литовских школах и вузах, ходили на демонстрации и перевыполняли план, получали от государства квартиры, посещали рестораны и театры, рожали детей, отдыхали в Сочи, Паланге и Юрмале, жили не тужили, а теперь вдруг такими стали жертвами! Куда там! Самые потерпевшие! Меня мутит от их воя!
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