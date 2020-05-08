"Стали на сторону Гитлера": в Литве хотят объявить день агрессии СССР против Европы

В Литве депутаты предложили сделать 17 сентября днем агрессии СССР против Европы.

Проект зарегистрировали депутаты-консерваторы Лауринас Кащюнас и Аудронюс Ажубалис, пишет Delfi.

rubaltic.ru

По их мнению, это позволит обратить внимание общества на противоречивый исторический рассказ о положительной роли СССР и его победу во Второй мировой войне.

"Литва должна быть заинтересована в том, что при оценке войны надо охватывать всю ее историю целиком и конкретно все страны, ответственные за военные преступления военных и послевоенных лет", – подчеркнули авторы законопроекта.

Также они напомнили, что Советский Союз стал на сторону Гитлера, когда вторгся в Польшу.

"Этим памятным днем хочется обратить внимание на роль коммунистической России, доказанное историческими фактами, и ее ответственность за решения и последствия этих действий для народов Европы. 17 сентября выбрали потому, что в этот день, в 1939 году, СССР вошел в Польшу, на которую напали нацисты, став на сторону Адольфа Гитлера и подтвердив наличие тайного сговора с фашистской Германией, о которой умалчивалось", – сказано в документе.

Как сообщал OBOZREVATEL, президенты Латвии, Литвы и Эстонии выступили с совместным обращением накануне 75-летия окончания Второй мировой войны в Европе. Они обвинили СССР в том, что он стал таким же оккупантом, как и нацистская Германия.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!