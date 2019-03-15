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В леденящем теракте в Новой Зеландии нашли "российский след": фото "говорящего оружия"

4.4тЧитать материал на украинском

У подозреваемого в кровавом теракте в Новой Зеландии, где преступники расстреляли в мечетях и больнице людей, было оружие с нанесенными на него "ключевыми моментами для становления европейской цивилизации".

Так, на рожках для автомата Брентона Тарранта явно видна надпись на русском языке "Сражение при Каргуле 1770" — это русско-турецкая война, а также "Битва при Булаир 1913".

В леденящем теракте в Новой Зеландии нашли "российский след": фото "говорящего оружия"

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Кроме того, судя по кадрам, которые были выложены в соцсети стрелком, на автомате могут быть написаны имена других убийц, в том числе Александра Биссонетта и Луки Трэйни, пишет Вuzzunites. Биссоннетт убил шесть человек в мечети Квебека. Трэйни предназначался для североафриканских мигрантов в Италии.

В леденящем теракте в Новой Зеландии нашли "российский след": фото "говорящего оружия"

В леденящем теракте в Новой Зеландии нашли "российский след": фото "говорящего оружия"

В леденящем теракте в Новой Зеландии нашли "российский след": фото "говорящего оружия"
В леденящем теракте в Новой Зеландии нашли "российский след": фото "говорящего оружия"
В леденящем теракте в Новой Зеландии нашли "российский след": фото "говорящего оружия"
В леденящем теракте в Новой Зеландии нашли "российский след": фото "говорящего оружия"

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео расстрела людей в Новой Зеландии. Стрелок вел прямую трансляцию.

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Место
Новая Зеландия
Теги
терактстрельба
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Почему среди "ключевых моментов для становления европейской цивилизации" нет ничего про Украину?
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3
2
Batistuta Gabriel
Batistuta Gabriel
Почему кацапов от Европы бомбит значительно сильнее, чем от Азии?
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1
1
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
А надписи "На Берлин" и "За Сталинград" там случайно не нашли? Но то, что нашли российский след, это вообще не удивляет. Без России ни одна страна в мире ничего не может, ни вдохнуть, ни пёрнуть. А уж выборы, так вообще без России никак. И как только везде успевают?
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2
1
Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
Мало, где "рука" темнейшего? Обоз, как всегда, жжёт.
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2
1

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