В леденящем теракте в Новой Зеландии нашли "российский след": фото "говорящего оружия"

У подозреваемого в кровавом теракте в Новой Зеландии, где преступники расстреляли в мечетях и больнице людей, было оружие с нанесенными на него "ключевыми моментами для становления европейской цивилизации".

Так, на рожках для автомата Брентона Тарранта явно видна надпись на русском языке "Сражение при Каргуле 1770" — это русско-турецкая война, а также "Битва при Булаир 1913".

Кроме того, судя по кадрам, которые были выложены в соцсети стрелком, на автомате могут быть написаны имена других убийц, в том числе Александра Биссонетта и Луки Трэйни, пишет Вuzzunites. Биссоннетт убил шесть человек в мечети Квебека. Трэйни предназначался для североафриканских мигрантов в Италии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео расстрела людей в Новой Зеландии. Стрелок вел прямую трансляцию.

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