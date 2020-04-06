Вчера посыпалась кремлевская агентура в Лавре. Причем, посыпалась глупо. Они усиленно призывали свое стадо (а именно так оно определяется в их книжках, ибо пастырь – пастух, ну а кого он пасет – ясно) облизывать иконы и лобызать батюшек. Ну и, конечно же, вещали о том, что вирус не страшен людям, которые может и грешили, но исправно все отмолили, а потому – могут ходить в церковь без страха и упрека.

Но то ли батюшки грешили слишком много, то ли причащали монахов каким-то непотребным способом, но загремели они с коронавирусом как простые грешники. Известный предводитель отец Павел и четверо его монахов с размаху заехали в ряды инфицированных вирусом.

И вот теперь интересно, если у него обнаружится острая форма заболевания, пустит ли он все на волю божью или будет требовать ВИП палату и персональный аппарат искусственной вентиляции легких? В Италии уже есть прецедент, когда монах, находясь на искусственной вентиляции легких, заставил отключить его от аппарата в пользу молодого парня, которого только привезли и тот уже задыхался. В итоге, аппарат подключили молодому и тот выжил, а монах – нет. Что-то подсказывает, что сам отец Павел такого бы в жизни не предложил, а если бы ему предложили такое сделать, он бы ответил знаменитым изречением: "Я на это пойтить не могу!"

Но если кто-то думает, что так умеют выступать исключительно представители мокшанских болот – ошибается. С московскими попами все давно ясно, а вот – другой пример, и еще не известно, какой из них более яркий. Для начала напомним, что уже достаточно давно израильская медицина считается одной из самых передовых в мире. Там действительно разрабатываются новейшие методы лечения и операций, создаются уникальные приборы и оборудования и спасибо израильским медикам за то, что они поставили на ноги многих наших бойцов, получивших ранения на фронте, и не помоги им в Израиле, остались бы они инвалидами.

Таким образом, далее речь идет исключительно об отдельном персонаже, который ни коим образом не соотносится с той медициной, которая имеет мировую славу. Это тем более, что следующий ниже сюжет прислала наша коллега, живущая в Израиле.

Итак, в любой стране, самым главным человеком в медицине является министр здравоохранения. Мы видели, какими были два предыдущих министра в Украине, и обоих можно подвести под один знаменатель, а именно: "Лучше не надо" или "Боже упаси". Последний министр пока выгодно отличается от предшественников лишь одним, он не лезет в телевизор и не пытается стать в загадочную позу, чтобы телекамера могла снять его одного.

Просто напомним, что барышня – министр, которая имитировала "самоизоляцию", не смогла переплюнуть своего сменщика, который умудрялся толкать тупость каждый раз, когда разевал варежку. Более того, динамика тупости его речей напоминала график распространения коронавируса, чем дальше, тем больше и страшнее.

Думаю, что его вовремя уволили, поскольку еще немного и он призвал бы сжигать или уничтожать каким-то другим способом, пенсионеров. За людей он их же не считал, называя трупами, а это – известная тактика со времен нацистов. Сначала ты называешь какую-то категорию населения не людьми или недолюдьми, а дальше – все просто.

Итак, на примере Украины мы рассмотрели дремучесть как поповствующих элементов, так и лиц, по непонятным причинам, оказавшихся в министерском кресле, но вот в Израиле получился некий синтез этих двух течений, который дал очень интересного министра здравоохранения, который где-где, а в Израиле, просто не должен был оказаться в этом кресле, но обо всем – по порядку. Израильская пресса пишет примерно следующее.

"Министр здравоохранения Яаков Лицман должен немедленно уйти в отставку. Это требование озвучивают сегодня и правые, и левые… Потому что в нынешней ситуации от эффективности работы министра здравоохранения зависят человеческие жизни. Отставка Лицмана – вопрос жизни и смерти".

Не правда ли, такое читать в израильском издании как-то непривычно и неожиданно? А все началось с того, что у министра и его супруги был обнаружен коронавирус. И ведь министерская должность довольно контактна и министр мог заразить массу высокопоставленных деятелей страны. Пока принимались меры по установлению круга лиц, кого он мог заразить, журналистка 2-го канала телевидения Инбаль Тойзер провела собственное расследование с другой стороны. Она решила установить, где министр мог подхватить вирус,ю и то, что она выяснило – повергло в шок многих.

Между прочим "сам министр категорически отказался сотрудничать с эпидемиологами в проведении расследования для выявления потенциальных заразившихся, с которыми он контактировал. Это равносильно тому, что политик отказывается сотрудничать со следственными органами. В такой ситуации, даже когда речь не идет о спасении жизней, а всего лишь о коррупции и чистоте власти, политики обычно подавали в отставку. Одного этого факта вполне хватает для отставки Лицмана".

Но, как говорят соседи израильтян: "Если гора не идет к Магомеду, то журналисты узнают, почему именно". Собственно говоря, особой тайны и не было вовсе.

"За несколько дней до постановки диагноза Яаков Лицман отправился в шабат в гости к одному из Гурских хасидов (направление, к которому принадлежит и сам Лицман). Там собралось много народу, и они в нарушение указаний Минздрава устроили молитву в миньяне, которая длилась полтора часа".

Это как раз та публика, которая отказывается принимать меры карантина и всячески противится действиям власти по сокращению эпидемии вируса. Как могло случиться, что министр, в чьи обязанности входит именно борьба с вирусом, сам же и нарушал элементарные правила -неизвестно.

"Дальше – больше. 2 апреля утром в Иерусалиме он продолжал работать как ни в чем не бывало "Бейт-Исраэль" — центр Гурских хасидов, расположенный рядом с домом Лицмана. Хасиды шли туда толпой и молились три раза в день, как ни в чем не бывало. Многие их них по дороге в синагогу с удовольствием рассказали журналистам, что сам Лицман постоянно молится с ними, в последний раз его там видели не далее как в понедельник, 30 марта. Хотя за несколько дней до этого все синагоги были закрыты".

Нет, у нас конечно тоже есть чудо -депутаты и чудо-боксеры, которые вытворяют нечто подобное или рекламируют такие действия, но им – простительно. У первых мозгов не было никогда, а у вторых, может, и было что, но было выбито на работе до остатка. А тут – министр, у него кукушка должна быть дома и она у него была. Он применил свою власть для того, чтобы освободить от карантина своих друзей – единоверцев, что он с успехом и сделал. Кроме того, он наделал в системе обороны от вируса несколько других брешей, но вот этот его номер оказался вне конкуренции.

"Но все рекорды цинизма и наплевательства были побиты в день присяги Кнессета. Всем депутатам на входе меряли температуру. Почти всем – кроме министра здравоохранения. Лицман от проверки отказался. Понимая, что он постоянно нарушает указания, он ни капельки не переживал, что может заразить других людей. Эти люди постоянно прикрываются Торой, но они давно уже потеряли всякую связь с ее морально-нравственными императивами. Они врут, манипулируют, подтасовывают, подвергают риску жизни людей".

В общем, благодаря этому деятелю, масса народу из высшего эшелона руководства страны – выведена из строя и находится на карантине и еще неизвестно, сколько из них заражено. Так что дно бывает еще глубже чем то, что показали у нас. Хотя, у нас же нет журналистских расследований и журналистов нет, а то мы вполне могли бы узнать и более веселые истории.

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