В Латвии запретили семь пропагандистских телеканалов РФ

В Латвии запретили трансляцию семи телеканалов российской телекомпании RT (Russia Today).

Решение принял Национальный совет по электронным СМИ страны, передает "Интерфакс-Украина". Речь идет о RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary и RT TV.

Отмечается, что эти телеканалы фактически находятся под контролем и управлением Дмитрия Киселева, против которого действуют санкции Евросоюза.

Латвийские органы безопасности подчеркнули, что RT является самым влиятельным каналом российской пропаганды на Западе, который "пытается представить Латвию как несостоятельную страну".

Регулятор призвал другие страны ЕС последовать их примеру.

Как сообщал OBOZREVATEL, YouTube удалил аккаунты российского телеканала "Крым 24", а также двух изданий Anna News и News-Front, которые освещали позицию террористов "Л/ДНР" и оккупационной "власти" Крыма.