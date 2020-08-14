В Латвии предупредили ЕС о возможном вторжении России в Беларусь

Изоляция Беларуси от остальной Европы на фоне сложившейся в стране ситуации может привести к тому, что она "окажется в объятиях" России.

Это произойдет, если Евросоюз не введет санкции против Беларуси. Такое мнение высказал зампредседателя парламентской фракции Национального объединения, депутат Сейма Латвии Янис Домбрава, передает местный портал Freecity.lv.

Прежде всего он подчеркнул, что самое важное в нынешней ситуации – это добиться прекращения насилия, а также уважения к требованиям общества. Хотя то, каким образом ЕС будет этого добиваться, признал латвийский депутат, является дискуссионным вопросом.

"Европейским странам надо не обсуждать, как красивее заявить о поддержке мирных протестующих, а решать ключевой вопрос. Он следующий: готова ли Европа оказать военную поддержку Беларуси, если Россия попытается ее оккупировать", – поинтересовался Домбрава.

Он сообщил, что Сейм Латвии уже обсуждает вариант введения индивидуальных санкций в отношении отдельных должностных лиц Беларуси, а также экономических санкции против страны в целом и непризнание результатов выборов.

Депутат Сейма Латвии Янис Домбрава (flickr.com/Saeima)

"Это все версии, но первичная – в руках самого народа Беларуси. Одно дело – решение о непризнании результатов выборов, которое могут принять все остальные страны Европы, но иное – какая ситуация сложится в Беларуси после этого – останется ли в должности действующий президент, что произойдет вне зависимости от того, что решит Евросоюз. Это скорее вопрос о том, какими могут быть дальнейшие шаги, если ЕС не признает выборы", – сказал Домбрава.

Депутат считает, что Латвия не выиграет от введения экономических санкции против соседнего государства. При этом неизвестно, будет ли в выигрыше и белорусский народ, если реальные перемены не произойдут, а санкции уже заработают.

"Поэтому нужно тщательно оценивать каждый последующий шаг. Нужно помнить о том, что Беларусь – это страна, которую Россия рассматривает как сферу своих интересов, поэтому любые попытки изолировать Беларусь от остальной Европы приведут скорее к тому, что она окажется в объятиях России", – спрогнозировал Домбрава.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в ЕС заявили, что выборы президента Беларуси не были свободными и справедливыми, а в отношении ответственных за полицейское насилие на протестах могут ввести санкции.

Также Евросоюз созвал чрезвычайное совещание руководителей министерств иностранных дел по поводу ситуации в Беларуси.

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