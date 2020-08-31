В Латвии отказались принимать Лукашенко с визитом

Запланированный визит в Ригу Александра Лукашенко, который находился на посту президента Беларуси 5 сроков подряд, снят с повестки дня.

Как сообщает "Радио Свобода – Беларусь", об этом заявил журналистам глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Ввиду последних событий в Беларуси и того, что Латвия и другие страны ЕС не признают результаты выборов, визит не возможен и снят с повестки дня", – сказал он.

Официальный визит Лукашенко в Латвию, который планировался на начало апреля, был отложен в связи с коронавирусом. Стороны договорились, что этот визит будет перенесен на другое ближайшее время.

После президентских выборов в Беларуси в канцелярии президента Латвии сообщили, что конкретных планов относительно новой даты визита Лукашенко в Ригу пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Латвии предупредили ЕС о возможном вторжении России в Беларусь.

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