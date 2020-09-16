В лагере хасидов на границе с Украиной образовались горы мусора. Фото

В лагере хасидов, которые разбили его на украинско-белорусской границе, образовалось много мусора.

Между пунктами пропуска "Новая Гута" и "Новые Яриловичи" по состоянию на утро 16 сентября находилось более 1,2 тысяч паломников, пишет TUT.BY (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В лагере хасидов образовалось много мусора.

После того, как волонтеры Красного Креста начали убирать мусор возле своей палатки, их примеру последовали и некоторые из паломников.

Лагерь хасидов на границе с Украиной.

"Не можем работать в этом хаосе и беспорядке - и наши волонтеры начали этот день с уборки территории возле нашей палатки", – рассказал представитель областной организации Красного Креста Артем Карпенко.

Утренняя молитва хасидов на границе с Украиной.

Он добавил, что некоторые паломники присоединились к ним и тоже стали убирать мусор.

После ночи в лагере хасидов остались горы мусора.

Хасидам на границе помогают представители Красного Креста.

Хасиды расположились прямо на земле.

Мусор возле палатки Красного Креста.

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