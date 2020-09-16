В лагере хасидов на границе с Украиной образовались горы мусора. Фото

В лагере хасидов, которые разбили его на украинско-белорусской границе, образовалось много мусора.

Между пунктами пропуска "Новая Гута" и "Новые Яриловичи" по состоянию на утро 16 сентября находилось более 1,2 тысяч паломников, пишет TUT.BY (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

После того, как волонтеры Красного Креста начали убирать мусор возле своей палатки, их примеру последовали и некоторые из паломников.

"Не можем работать в этом хаосе и беспорядке - и наши волонтеры начали этот день с уборки территории возле нашей палатки", – рассказал представитель областной организации Красного Креста Артем Карпенко.

Он добавил, что некоторые паломники присоединились к ним и тоже стали убирать мусор.

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