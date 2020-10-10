В Кыргызстане заявили о задержании экс-президента Атамбаева

Бывшего президента Киргызстана Алмазбека Атамбаева 10 октября задержали сотрудники правоохранительных органов.

Об этом сообщает "Sputnik Кыргызстан" со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности Кыргизской республики.

"Экс-президент Атамбаев задержан в рамках дела об организации массовых беспорядков в Бишкеке", – говорится в заявлении ведомства.

В соцсетях опубликовали фото, на котором якобы видно, как задержали супругу экс-президента – Раису Атамбаеву, а также их сыновей Кадыра и Сейида. Однако эту информацию опровергли в ГКНБ.

Также в сети пишут о задержании телохранителей Атамбаева – Каната Сагымбаева и Дамира Мусакеева.

Якобы задержание семьи Алмазбека Атамбаева опровергли. Sputnik Кыргызстан

Ранее бывший лидер страны, впервые появившись на публике после своего ареста, принял участие в митинге и назвал произошедшее в стране после парламентских выборов "третьей революцией".

Он также обвинил спецслужбы Кыргызстана в подготовке покушения на него во время митингов в Бишкеке. Он заявил, что такие сведения поступили к нему еще 8 октября. Бывший президент отметил, что невзирая на это, он и дальше "будет с народом".

Как сообщал OBOZREVATEL: