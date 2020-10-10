В Кыргызстане заявили о задержании экс-президента Атамбаева
Бывшего президента Киргызстана Алмазбека Атамбаева 10 октября задержали сотрудники правоохранительных органов.
Об этом сообщает "Sputnik Кыргызстан" со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности Кыргизской республики.
"Экс-президент Атамбаев задержан в рамках дела об организации массовых беспорядков в Бишкеке", – говорится в заявлении ведомства.
В соцсетях опубликовали фото, на котором якобы видно, как задержали супругу экс-президента – Раису Атамбаеву, а также их сыновей Кадыра и Сейида. Однако эту информацию опровергли в ГКНБ.
Также в сети пишут о задержании телохранителей Атамбаева – Каната Сагымбаева и Дамира Мусакеева.
Ранее бывший лидер страны, впервые появившись на публике после своего ареста, принял участие в митинге и назвал произошедшее в стране после парламентских выборов "третьей революцией".
Он также обвинил спецслужбы Кыргызстана в подготовке покушения на него во время митингов в Бишкеке. Он заявил, что такие сведения поступили к нему еще 8 октября. Бывший президент отметил, что невзирая на это, он и дальше "будет с народом".
Как сообщал OBOZREVATEL:
В селе Кой-Таш (Кыргызстан) спецназ штурмовал дом бывшего президента страны Атамбаева с целью его задержания за ряд тяжких преступлений. Развязалась стрельба, в результате чегобыли ранены около 45 человек, среди них и журналисты. Один спецназовец погиб.
Атамбаев признался, что вел стрельбу по атакующим его дом бойцам спецназа.
В селе Кой-Таш 8 августа прошел новый штурм резиденции бывшего президента. Около 15:30 (12:30 по киевскому времени) туда приехала новая колонна силовиков, информация о сдаче Атамбаева властям появилась спустя три часа.
Атамбаеву объявили подозрение в деле криминального авторитета Азиза Батукаева, незаконно освобожденного из заключения.
Во вторник, 13 августа, генеральная прокуратура Кыргызстана выдвинула обвинения в отношении бывшего президента в связи со штурмом в его резиденции в Кой-Таше.
В Кыргызстане суд на закрытом заседании оставил Атамбаева под арестом, не удовлетворив просьбу защиты об изменении меры пресечения.
Затем Атамбаева оставили под стражей до 26 октября.
6 октября в Бишкеке митингующие захватили парламент и освободили Атамбаева из СИЗО.