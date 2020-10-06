В Кыргызстане сообщили о первой жертве протестов и почти 600 пострадавших

Карина Бондаренко Мир 06:18, 6.10.2020 Обновлено: 08:55, 6.10.2020

В результате протестов после парламентских выборов в столице Кыргызстана Бишкеке скончался один человек, еще 590 пострадали.

Об этом 6 октября сообщили на странице "Sputnik Кыргызстан" в телеграм со ссылкой на Министерство здравоохранения Кыргызстана.

Отмечается, что 150 пострадавших госпитализированы, 13 из них находятся в реанимации.

В Бишкеке скончался протестующий.
Sputnik Кыргызстан

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в понедельник, 5 октября, на следующий день после парламентских выборов в Кыргызстане, люди вышли на акцию протеста на площадь Ала-Тоо в Бишкеке и ряде других городов страны.

Участники митинга выступили против предварительных итогов голосования, согласно которым большинство голосов получили провластная партия "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан". В итоге между протестующими и силовиками произошли столкновения.

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Мир

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