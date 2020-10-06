В Кыргызстане признали недействительными результаты выборов. Все детали протестов онлайн

Во вторник, 6 октября, в столице Кыргызстана Бишкеке продолжились протесты после парламентских выборов. Также рано утром люди вышли на митинг в городе Ош.

В результате столкновений с силовикам скончался первый протестующий, еще 590 человек пострадали. По данным Минздрава, госпитализированы 150 пострадавших, 13 из них – в реанимации.

Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала итоги парламентских выборов недействительными.

Напомним, что в понедельник, 5 октября, на следующий день после парламентских выборов в Кыргызстане, люди вышли на акцию протеста на площадь Ала-Тоо в Бишкеке и ряде других городов страны.

Участники митинга выступили против предварительных итогов голосования, согласно которым большинство голосов получили провластная партия "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан". В итоге между протестующими и силовиками произошли столкновения.

OBOZREVATEL следит за развитием событий в Кыргызстане онлайн:

03:00 – В столице Кырзыстана участники протеста захватили здание парламента (Белый дом), в котором также находится администрация президента. Кроме того, они ворвались в здание Госкомитета по нацбезопасности и вывели оттуда бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева. Также освободили Садыра Жапарова.

03:15 – В соцсетях и СМИ появилась информация, что некоторые политики стали исполняющими обязанности глав МВД, ГКНБ и Генпрокуратуры. Однако на основании чего им дали полномочия, пока неизвестно, пишет телеграм-канал "Sputnik Кыргызстан".

03:45 – Позже стало известно, что митингующие подожгли здание ранее захваченного парламента. Огонь охватил по несколько кабинетов на четвертом, пятом, шестом и седьмом этажах. По словам митингующих, кто-то специально поджег один кабинет, затем огонь распространился на другие помещения. О пострадавших ничего не сообщается.

06:00 – По состоянию на 6 утра пожар в Белом доме Кыргызстана потушили.

06:20 – В результате протестов после парламентских выборов в столице Кыргызстана Бишкеке скончался один человек, еще 590 пострадали. 150 пострадавших госпитализированы, 13 из них находятся в реанимации.

06:30 – В центре города Ош собрался митинг в поддержку Сооронбая Жээнбекова. На площади, куда вышли 500 человек, выступил его младший брат и депутат Жогорку Кенеша Асылбек Жээнбеков. Часть митингующих согласна с результатами выборов, а другая – нет, передает телеграм-канал "Sputnik Кыргызстан".

Митинг в Оше. Sputnik Кыргызстан

07:20 – Сотрудники аппарата правительства Кыргызстана сообщили, что с семи утра не могут зайти в здание Кабмина. По предварительным данным, здание правительства захватили, сообщает "Sputnik Кыргызстан".

07:33 – Экс-заместитель министра внутренних дел Киргизии Курсан Асанов стал комендантом Бишкека, сообщили местные СМИ.

07:35 – И.о. главы Государственного комитета национальной безопасности стал замглавы Совбеза Омурбек Суваналиев, который и выдвинул Асанова комендантом. Об этом со ссылкой на источник в спецслужбах Киргизстана сообщил "Интерфакс".

08:40 – Соратница экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Кундуз Джолдубаева опубликовала в Facebook его фото, спустя несколько часов после освобождения из СИЗО.

Алмазбек Атамбаев после освобождения из СИЗО. Кундуз Джолдубаева в Facebook

09:30 – Сооронбай Жээнбеков заявил, что не давал приказа силовикам открывать огонь, чтобы не травмировать протестующих. События ночи он считает попыткой захвата власти под поводом выборов.

"Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок", – говорится в обращении президента Кыргызстана.

09:40 – Оппозиционеры избрали временного мэра Бишкека, им стал Жоошбек Коеналиев, кандидат от партии "Республика".

В Бишкеке избрали временного мэра. Sputnik Кыргызстан

11:20 – Мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку.

11:25 – Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала недействительными итоги парламентских выборов.

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