В Кыргызстане после волны протестов признали результаты выборов недействительными
Центральный избирательный комитет Кыргызстана признал недействительными итоги парламентских выборов в стране 4 октября. Он намерен самораспуститься.
Информацию об этом в Facebook подтвердила член Центризбиркома Гульнара Джурабаева. Издание 24.kg сообщает, что ЦИК намерен самораспуститься.
"Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий", – заявила Джурабаева.
Напомним, что, по предварительным результатам выборов, в однопалатный парламент Кыргызстана проходили только четыре партии. Тогда как оставшиеся 13 мест тоже фактически оказались у провластной партии оппозиции "Бутун Кыргызстан".
Недовольная итогами выборов оппозиция заявила о массовых фальсификациях и вывела на улицы столицы страны Бишкека протестующих. За ночь с 5 на 6 октября они захватили правительственные здания и освободили из заключения экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Со своей стороны нынешний лидер Сооронбай Жээнбеков заявил о "попытке захвата власти".
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 октября, на следующий день после парламентских выборов в Кыргызстане, люди вышли на акцию протеста на площадь Ала-Тоо в Бишкеке и ряде других городов страны. Участники митинга выступили против предварительных итогов голосования, согласно которым большинство голосов получили провластная партия "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан".
В Бишкеке участники протеста захватили здание парламента (Белый дом), в котором также находится администрация президента. Кроме того, они ворвались в здание Госкомитета по нацбезопасности и вывели оттуда бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева.
В результате протестов в столице Кыргызстана погиб один человек, еще 590 пострадали.
Напомним, что OBOZREVATEL следил онлайн за развитием событий в Кыргызстане по состоянию на 6 октября.