В Кыргызстане после волны протестов признали результаты выборов недействительными

Марина Лисничук Мир 12:05, 6.10.2020 Обновлено: 12:13, 6.10.2020

Центральный избирательный комитет Кыргызстана признал недействительными итоги парламентских выборов в стране 4 октября. Он намерен самораспуститься.

Информацию об этом в Facebook подтвердила член Центризбиркома Гульнара Джурабаева. Издание 24.kg сообщает, что ЦИК намерен самораспуститься.

"Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий", – заявила Джурабаева.

Скриншот.
Facebook Гульнара Джурабаева

Напомним, что, по предварительным результатам выборов, в однопалатный парламент Кыргызстана проходили только четыре партии. Тогда как оставшиеся 13 мест тоже фактически оказались у провластной партии оппозиции "Бутун Кыргызстан".

Недовольная итогами выборов оппозиция заявила о массовых фальсификациях и вывела на улицы столицы страны Бишкека протестующих. За ночь с 5 на 6 октября они захватили правительственные здания и освободили из заключения экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Со своей стороны нынешний лидер Сооронбай Жээнбеков заявил о "попытке захвата власти".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 5 октября, на следующий день после парламентских выборов в Кыргызстане, люди вышли на акцию протеста на площадь Ала-Тоо в Бишкеке и ряде других городов страны. Участники митинга выступили против предварительных итогов голосования, согласно которым большинство голосов получили провластная партия "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан".

  • В Бишкеке участники протеста захватили здание парламента (Белый дом), в котором также находится администрация президента. Кроме того, они ворвались в здание Госкомитета по нацбезопасности и вывели оттуда бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева.

  • В результате протестов в столице Кыргызстана погиб один человек, еще 590 пострадали.

  • Напомним, что OBOZREVATEL следил онлайн за развитием событий в Кыргызстане по состоянию на 6 октября.

Комментировать
Мир

Смотрите также

С января зарплаты учителей вырастут на 20% – МОН

Порошенко перед саммитом Украина-ЕС посоветовал Зеленскому помнить, где друзья, а где – враги

Главврач больницы Киева: смертность от COVID-19 поразит, спасет только карантин

В Европарламенте пригрозили отменой безвиза олигархам и политикам из-за "Слуги народа"

В Швейцарии установили самую высокую минимальную зарплату в мире