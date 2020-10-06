В Кыргызстане после волны протестов признали результаты выборов недействительными

Центральный избирательный комитет Кыргызстана признал недействительными итоги парламентских выборов в стране 4 октября. Он намерен самораспуститься.

Информацию об этом в Facebook подтвердила член Центризбиркома Гульнара Джурабаева. Издание 24.kg сообщает, что ЦИК намерен самораспуститься.

"Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий", – заявила Джурабаева.

Напомним, что, по предварительным результатам выборов, в однопалатный парламент Кыргызстана проходили только четыре партии. Тогда как оставшиеся 13 мест тоже фактически оказались у провластной партии оппозиции "Бутун Кыргызстан".

Недовольная итогами выборов оппозиция заявила о массовых фальсификациях и вывела на улицы столицы страны Бишкека протестующих. За ночь с 5 на 6 октября они захватили правительственные здания и освободили из заключения экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Со своей стороны нынешний лидер Сооронбай Жээнбеков заявил о "попытке захвата власти".

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