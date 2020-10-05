Кыргызстан вышел на "Майдан, как в Украине": 130 раненых. Все о противостояниях, фото и видео
В понедельник, 5 октября, на следующий день после парламентских выборов в Кыргызстане, люди вышли на акцию протеста на площадь Ала-Тоо в Бишкеке, а также в городах Нарын и Талас.
Как передает издание "Медиазона. Центральная Азия", участники митинга выступили против предварительных итогов голосования, согласно которым большинство голосов получили провластная партия "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан".
Вечером в Бишкеке начали разгон протестующих. На улицах были слышны взрывы и выстрелы. Затем между митингующими и силовиками произошли массовые столкновения, в результате которых, по данным медиков, пострадали около 130 человек. Киргизские СМИ сообщили, что во время акции протеста в Бишкеке был ранен Жанар Акаев, пресс-секретарь президента и зампред Комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.
В ночь на 6 октября толпа захватила в Бишкеке здание парламента, где также находится администрация главы киргизского государства.
OBOZREVATEL следит за развитием событий в Кыргызстане:
По словам очевидцев, в какой-то момент спецтехника силовиков наехала на людей. В ответ протестующие начали забрасывать машины "коктейлями Молотова".
(Видео Telegram RT)
Также митингующие забросали милиционеров камнями, а те применили резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Данные о применении спецсредств подтвердили в МВД Кыргызстана. "В целях обеспечения безопасности горожан и сохранения спокойствия в Бишкеке митингующих пришлось разогнать с помощью специальных газошумовых средств и водометов", – цитирует агентство "Интерфакс-Украина" пресс-службу ведомства. Позже силовики зачистили центральную площадь Бишкека.
Изначально президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что парламентские выборы в стране "состоялись", передает пресс-служба главы государства. Однако позднее он анонсировал на 6 октября встречу с лидерами всех партий, которые участвовали в выборах.
Как начинались протесты
На митинг вышли сторонники оппозиционных партий, набравших наименьшее количество голосов. По данным издания 24.kg, на площади собрались около пяти тысяч человек.
Оппозиционеры не признали итоги выборов из-за "подкупа голосов, массовых подвозов избирателей и применения админресурса".
Кандидат от "Ата Мекена" Рыскелди Момбеков заявил с трибуны, что к протестам присоединялись люди и из других городов.
"Мы ставим юрты в Таласе. Мы, как в Украине, начнем Майдан. Уважаемые бишкекчане, если вы сидите дома и смотрите митинг, не сидите, приходите сюда на площадь", – сказал политик.
Митингующие потребовали отставки действующей власти. Время от времени они кричали: "Кетсин! Кетсин! Кетсин!", что в переводе означает "Уходи!"
4 октября в Кыргызстане прошли выборы в Жогорку Кенеш (парламент). По предварительным результатам, большинство голосов набрала провластная партия "Биримдик" (24%) и партия "Мекеним Кыргызстан" (23%). Избирательный порог также прошли "Кыргызстан" (8,74%) и "Бутун Кыргызстан" (7,09%).
Бюллетени пересчитываются вручную, пока обработана треть всех голосов.
Как сообщал OBOZREVATEL, с 9 августа продолжаются протесты против результатов выборов в Беларуси. В минувшее воскресенье, 27 сентября, очередные акции завершились задержаниями.