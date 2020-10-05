В Кыргызстане оппозиция вышла на "Майдан, как в Украине", начался жесткий разгон. Фото и видео

5 октября, на следующий день после парламентских выборов в Кыргызстане, люди вышли на акцию протеста на площадь Ала-Тоо в Бишкеке, а также в городах Нарын и Талас.

Как передает издание "Медиазона. Центральная Азия", участники митинга выступили против предварительных итогов голосования, согласно которым большинство голосов получили провластная партия "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан".

На митинг вышли сторонники оппозиционных партий, набравших наименьшее количество голосов. По данным издания 24.kg, на площади собрались около пяти тысяч человек.

Оппозиционеры не признали итоги выборов из-за "подкупа голосов, массовых подвозов избирателей и применении админресурса".

Кандидат от "Ата Мекена" Рыскелди Момбеков заявил с трибуны, что к протестам присоединяются люди и из других городов.

"Мы ставим юрты в Таласе. Мы, как в Украине, начнем Майдан. Уважаемые бишкекчане, если вы сидите дома и смотрите митинг, не сидите, приходите сюда на площадь", – сказал политик.

Митингующие потребовали отставки действующей власти. Время от времени они кричат: "Кетсин! Кетсин! Кетсин!", что в переводе означает "Уходи!"

Президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что парламентские выборы в стране "состоялись", передает пресс-служба главы государства.

Как сообщил Telegram-канал "Шайлоо 2020", вечером 5 октября в Бишкеке силовики начали разгон протестующих. На улицах слышны взрывы и выстрелы.

Киргизские СМИ сообщили, что во время акции протеста в Бишкеке ранен Жанар Акаев, пресс-секретарь президента и зампред Комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению. По их информации, часть митингующих начала штурмовать ворота здания парламента.

К вечеру акция протеста собрала около 6 тысяч человек. Отмечается, что митингующие забросали милиционеров камнями, а те применили резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Позднее силовики зачистили центральную площадь Бишкека.

По данным Минздрава страны, в столкновениях в Бишкеке пострадали 16 человек.

4 октября в Кыргызстане прошли выборы в Жогорку Кенеш (парламент). По предварительным результатам, большинство голосов набрала провластная партия "Биримдик" (24%) и партия "Мекеним Кыргызстан" (23%). Избирательный порог также прошли "Кыргызстан" (8,74%) и "Бутун Кыргызстан" (7,09%).

Бюллетени пересчитываются вручную, пока обработана треть всех голосов.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 9 августа продолжаются протесты против результатов выборов в Беларуси. В минувшее воскресенье, 27 сентября, очередные акции завершились задержаниями.